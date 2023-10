Salman Khan et Katrina Kaif sont tous prêts pour leur prochaine version, Tigre 3et le premier aperçu des ex-amants dans le Tigre 3 la bande-annonce a laissé les fans stupéfaits. Et maintenant ce dernier post partagé par la superstar Salman Khan prouve seulement qu’ils ont parcouru un long chemin ensemble. Salman respecte extrêmement Katrina Kaif et son travail acharné. Sur son compte Instagram, il a partagé des photos superbes de Katrina de leur prochain hymne de fête de Tiger 3, Leke Prabhu Ka Naam, et mon garçon, vous ne pouvez tout simplement pas quitter la beauté des yeux. Mais plus que la beauté de Kat, la légende de la superstar de la diva attire les regards. La légende écrite par Salman Khan sur sa publication Instagram pour Katrina, il est écrit : « Kat, tu l’as tué. C’est toujours un plaisir de danser avec toi ».

En effet, ce genre d’appréciation de la part de Salman signifie beaucoup. Il fut un temps où Katrina Kaif ne savait pas danser, mais l’actrice a travaillé très, très dur pour atteindre cet objectif. Les fans ne peuvent pas s’arrêter de jaillir Salman Khan et la chimie hors écran de Katrina Kaif. Ils pensent que la superstar n’est peut-être pas un bon petit ami, mais qu’elle est certainement un grand ami pour ses ex et l’exemple classique est le suivant. Katrina Kaif aprèsr Sangeeta Bijlani.

Katrina Kaif et Salman Khan sont amis depuis des décennies maintenant, et sa relation avec la superstar n’a pas changé du tout, même après son mariage avec Vicky Kaushal. En fait, Salman est heureux que la diva trouve enfin l’homme de sa vie.

Bande-annonce de Tiger 3 : Salman Khan, alias Tiger, est engagé dans une guerre personnelle, et cette fois, il s’agit de sa famille.

Le premier aperçu du Tigre 3 la bande-annonce était stupéfiante et il est difficile pour les fans d’attendre le 12 novembre 2023. Salman Khan aura une guerre à prouver pour être un desh bhakht au détriment de sa famille, et il y a un rebondissement intéressant dans le film qui l’attend. Aux côtés de Salman Khan et Katrina Kaif, Emraan HashmiL’énigmatique avatar méchant de dans la bande-annonce a volé la vedette. Restez à l’écoute avec nous pour plus d’actualités sur le divertissement.