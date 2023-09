Tigre 3 : C’est à ce moment-là que Shah Rukh Khan fera une entrée en tant que Pathaan dans Salman Khan et Katrina Kaif en vedette ?

Shah Rukh Khan a laissé ses fans s’évanouir devant lui alors qu’il faisait une apparition sous le look de Pathaan au Jawan événement à succès. SRK a affiché son côté pimpant et a prouvé qu’il est toujours le roi de la romance. Comme Shah Rukh Khan a été vu dans son avatar Pathaan, les fans sont ravis de le voir faire une apparition fracassante dans Tigre 3 mettant en vedette une superstar Salman Khan et Katrina Kaif, mais voici ce détail passionnant sur le moment où SRK apparaîtra à l’écran dans le film qui vous rendra encore plus agité et comment.

Un initié nous révèle que Shah Rukh Khan fera une entrée dans Tigre 3 à un moment très crucial où le Tigre sera tout perdu et espère seulement pouvoir avoir son ami Pathaan à ce moment-là et il arrive. Très probablement, l’entrée de Shah Rukh Khan aura lieu avant la pause, et dès qu’il fera son entrée, il y aura une interview qui laissera certainement le public sur le bord de son siège.