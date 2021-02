Une mère diabétique est décédée alors que sa fille cherchait de l’insuline dans la capitale de la région du Tigray, au nord de l’Éthiopie. Les femmes ont accouché sans surveillance dans l’obscurité car leur hôpital n’avait ni électricité ni personnel la nuit.

Les récits de résidents, de travailleurs médicaux et de groupes humanitaires illustrent le sort des gens alors que l’Éthiopie lutte pour relancer un système de santé gravement endommagé au Tigray trois mois après que les combats ont éclaté entre l’armée et l’ancien parti au pouvoir de la région, le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).

Certains hôpitaux fonctionnent à peine, sans eau, ni électricité, ni nourriture, ont-ils déclaré. La plupart ont été pillés de médicaments; les membres du personnel ont fui.

«Le système de santé du Tigray serait presque en train de s’effondrer», a déclaré le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) dans un rapport du 4 février, notant que seuls trois des 11 hôpitaux de la région fonctionnaient correctement.

La ministre éthiopienne de la Santé, Lia Tadesse, a déclaré que les conditions s’amélioraient rapidement. Le gouvernement a envoyé des fournitures à 70 des 250 établissements de santé de la région, ainsi qu’à 10 ambulances, a-t-elle déclaré à Reuters la semaine dernière.

«Tant d’établissements de santé ont été pillés, nous travaillons donc pour obtenir plus d’équipement dans la région», a-t-elle déclaré. « L’objectif est de rétablir les services, d’aider les agents de santé à revenir et à s’assurer qu’ils ont les fournitures. »

Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré la victoire sur le TPLF il y a deux mois, mais les détails de la dévastation ont tardé à apparaître car les communications avec la région restent inégales et le gouvernement contrôle étroitement l’accès des journalistes et des travailleurs humanitaires. Reuters n’a pas été en mesure de visiter la région et n’a pas pu vérifier de manière indépendante les comptes fournis par les résidents et les travailleurs médicaux.

Avant le début des combats le 4 novembre, la plupart des habitants de Tigray avaient un accès facile à un hôpital ou à une clinique, selon le ministère de la Santé.

Le conflit a perturbé les services de base, y compris le traitement du diabète et les soins maternels, entraînant « trop ​​de décès évitables », a déclaré le Comité international de la Croix-Rouge dans un communiqué du 27 janvier.

Seules 30 des 280 ambulances de la région sont encore disponibles, selon OCHA.

Une femme a raconté avoir fouillé la ville de Sheraro, dans le nord du Tigré, le 22 décembre à la recherche de pilules pour éviter une grossesse, après qu’un ami lui a dit qu’elle avait été violée par cinq hommes.

«Pas un seul travailleur n’était à l’hôpital», a déclaré la femme à Reuters par téléphone, affirmant qu’elle avait trop peur pour être identifiée. « Tout l’hôpital a été pillé … A part le toit et les portes, il ne restait plus rien. »

Elle a essayé un centre de santé, mais a dit qu’il avait également été pillé.

RÉCUPÉRATION LENTE

Lorsque le groupe humanitaire français Médecins Sans Frontières (Médecins sans frontières) s’est rendu dans la ville septentrionale d’Adigrat à la mi-décembre, l’hôpital était en grande partie désert, a-t-il déclaré dans un communiqué la semaine dernière. Il n’y avait pratiquement pas de médicaments et pas de nourriture, d’eau ou d’argent.

Certains patients blessés souffraient de malnutrition, a déclaré le coordinateur des urgences du groupe pour le Tigray, Albert Vinas, dans le communiqué.

Certains services ont depuis repris, mais l’hôpital n’a toujours pas de produits chimiques pour son laboratoire et pas de nourriture thérapeutique pour les enfants malnutris, a déclaré samedi à Reuters un travailleur médical éthiopien en poste. Il a demandé à ne pas être identifié, car il n’était pas autorisé à parler aux journalistes.

Les hôpitaux des villes d’Adwa et d’Axum, dans le centre du Tigray, n’avaient pas non plus d’électricité ni d’eau lors de la visite de MSF. Tous les médicaments avaient été volés à l’hôpital d’Adwa et le mobilier et l’équipement brisés, a déclaré Vinas.

«J’ai vu des gens arriver à l’hôpital sur des vélos transportant un patient à 30 km (19 miles) de distance, et ce sont eux qui ont réussi à se rendre à l’hôpital», a-t-il déclaré. « Les gens meurent à la maison. »

MSF soutient désormais quatre hôpitaux régionaux ainsi que des centres de santé plus petits et gère des cliniques mobiles dans 15 sites.

ZONES RURALES HORS DE PORTÉE

La plupart des zones rurales du Tigray restent hors de portée des groupes humanitaires en raison de l’insécurité persistante ou parce qu’ils n’ont pas la permission de s’y rendre, ont déclaré des travailleurs humanitaires à Reuters. Le TPLF s’est retiré de la capitale régionale Mekelle et des grandes villes, mais les combats à bas niveau se sont poursuivis dans certaines régions.

Le ministère éthiopien de la paix a déclaré samedi qu’il «se déplaçait d’urgence pour approuver les demandes de mouvements de personnel international vers et à l’intérieur du Tigray» afin de garantir que l’aide humanitaire soit élargie sans délai.

Une équipe du groupe humanitaire international Action contre la Faim a atteint une ville à l’ouest de Mekelle pour la première fois le 23 janvier et l’a trouvée « assez déserte ».

« Nous voulons commencer à avoir des cliniques mobiles de santé et de nutrition pour fonctionner dans les zones rurales », a déclaré à Reuters le directeur national du groupe, Panos Navrozidis, mais la sécurité supplémentaire était encore fragile.

La dotation en personnel des établissements médicaux reste également un problème.

Jusqu’à 20 ou 30 femmes accouchaient sans surveillance chaque jour dans la ville centrale de Shire parce que l’hôpital ne dispose pas de personnel du jour au lendemain, a déclaré à Reuters un travailleur humanitaire qui s’est rendu la semaine dernière.

Presque tous les travailleurs de la santé de Tigray n’étaient pas payés depuis le début du conflit, a noté un rapport du gouvernement régional le 8 janvier, et trois travailleurs de la santé ont déclaré à Reuters la semaine dernière qu’ils n’avaient toujours pas été payés.

Le ministre de la Santé, Tadesse, a déclaré que l’argent était envoyé aux autorités locales le plus rapidement possible. Les hôpitaux de Shire et d’Axum fonctionnaient à nouveau, a-t-elle dit, bien que l’hôpital d’Adwa soit resté hors service.

L’aide arrive trop tard pour certains.

Une femme a déclaré à Reuters que sa mère de 55 ans était décédée à Mekelle le 4 décembre après que la famille n’avait pas pu trouver d’insuline.

Mehbrit, qui a demandé à être identifiée par un seul nom pour des raisons de sécurité, a déclaré qu’elle avait essayé les hôpitaux, la Croix-Rouge éthiopienne et d’autres diabétiques, mais que personne n’avait de réserve d’insuline.

Pendant des jours, dit-elle, elle s’est réveillée en sursaut chaque nuit pour vérifier la respiration laborieuse de sa mère.

« Je priais Dieu d’apporter miséricorde dans la maison », a déclaré Mehbrit. « L’insuline est venue 13 jours après la mort de ma mère. »