Tigist Assefa bat le record du monde du marathon féminin de plus de 2 minutes à Berlin

Tigst Assefa a battu le record du monde féminin de plus de deux minutes dimanche au marathon de Berlin, alors qu’Eliud Kipchoge a remporté la course masculine pour la cinquième fois mais n’a pas pu battre son propre record.

La coureuse éthiopienne Assefa, vainqueur à Berlin il y a un an, a couru la course en 2 heures, 11 minutes et 53 secondes pour battre le précédent record féminin de 2:14:04 établi par la Kenyane Brigid Kosgei au marathon de Chicago en 2019.

Assefa s’est mise à genoux après avoir franchi la ligne d’arrivée et a levé les bras, puis a célébré avec le drapeau de l’Éthiopie. Elle avait près de six minutes d’avance sur tout autre coureur lors du marathon de dimanche, la Kenyane Sheila Chepkirui étant deuxième en 2:17:49 et la Tanzanienne Magdalena Shauri troisième en 2:18:41.

Assefa s’est autrefois spécialisé dans les épreuves plus courtes sur piste et a participé aux séries du 800 mètres aux Jeux olympiques de 2016, mais a connu beaucoup plus de succès après s’être tourné vers la course sur route ces dernières années. Elle a couru son premier marathon en mars 2022 à Riyad avant de s’imposer à Berlin en un temps record de 2 :15 :37 l’année dernière.

Le parcours de Berlin est un favori des coureurs à la recherche de records du monde en raison de son terrain plat et de son temps frais. Les records masculins se sont succédé au cours des deux dernières décennies, mais Assefa a été la première à battre le record du monde féminin dans la capitale allemande depuis 2001.

Dans l’épreuve masculine, Kipchoge a couru seul à partir de 32 kilomètres après que l’Éthiopien Derseh Kindie ait abandonné, mais il a légèrement ralenti vers la fin. Son temps de 2 heures, 2 minutes et 42 secondes était à plus d’une minute et demie du record qu’il avait établi à Berlin l’année dernière.

Le Kenyan Vincent Kipkemoi, compatriote de Kipchoge, a terminé deuxième en 2:03:13, suivi de près par l’Ethiopien Tadese Takele en 2:03:24.

Kipchoge a franchi la barrière des deux heures à Vienne en 2019 en courant en 1:59:40, mais cela n’a pas été officiellement considéré comme le record du monde. Il participait à une épreuve non conforme au règlement car adaptée à son époque, avec des groupes de stimulateurs cardiaques et des boissons livrées par un cycliste.

Le groupe environnemental allemand Last Generation avait annoncé son intention de perturber le marathon de Berlin. La police et le personnel de sécurité ont emmené un groupe de militants de Last Generation qui sont entrés dans la course des deux côtés de la route et ont tenté de bloquer la route peu avant le départ de la course. Les marathoniens ont croisé des traces de peinture orange vif qui ont été éclaboussées sur la route pendant la manifestation.

Last Generation avait déjà pulvérisé de la peinture sur la porte de Brandebourg la semaine dernière. Le monument populaire et symbole de l’Allemagne est situé près de l’arrivée du parcours marathon.