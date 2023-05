Tigers et Storm s’affrontent en demi-finale régionale – Shaw Local

Les équipes de baseball Princeton Tigers et Bureau Valley Storm se sont rencontrées deux fois sur le terrain de balle ce printemps.

La troisième fois aura un peu plus de poids.

Les rivaux du comté de Bureau s’affronteront lors des demi-finales régionales de classe 2A de Princeton, Prather Field. Le premier lancer est à 16h30

Les Tigers (17-6) ont balayé la série Three Rivers East, gagnant 3-0 à Bureau Valley sur le blanchissage de 4 coups sûrs de Ryan Brucker / Jordan Reinhardt et trois jours plus tard 12-2 à domicile derrière Danny Cihocki.

Le Storm (13-12) a atteint la finale régionale à Princeton l’an dernier, s’inclinant face à Erie-Prophetstown, 5-2.

Le vainqueur d’aujourd’hui rencontrera Sherrard (22-6), qui a battu Kewanee, 13-3, mercredi.