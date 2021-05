Tiger Woods vu sans botte de marche dans le post Instagram d’une fille de Floride

Tiger Woods est apparu sur Instagram lundi alors qu’une fille de Floride qui lutte contre le cancer a posté une photo d’elle-même avec la superstar du golf après l’avoir rencontré dans un parc de football.

Woods, qui a subi de graves blessures à la jambe dans un accident d’une voiture en Californie en février, portait des béquilles avec un harcèlement par compression, mais pas de botte de marche sur sa jambe droite.

La photo a été publiée par Luna Perrone, 10 ans, qui s’appelle elle-même dans son profil Instagram «Une fille dure aux prises avec le sarcome d’Ewing (cancer des os rare)» et une «légende du football».

« J’ai pu discuter rapidement avec @tigerwoods ce week-end quand je l’ai croisé sur les terrains de football! », A écrit Perrone. « Il m’a dit de ‘rester fort’, ce qui a toujours été mon objectif! Rester fort physiquement et mentalement et inspirer d’autres font de même! Peu importe ce que vous vivez, VOUS AVEZ CELA !!! «

Le champion majeur à 15 reprises avait indiqué dans un post Instagram en avril que son rétablissement se préparait, mais lentement.

Il n’avait offert aucune autre information depuis lors – bien qu’il ait tweeté ses félicitations au vieux rival Phil Mickelson pour sa victoire au championnat de la PGA dimanche.

Woods, qui, selon la police, conduisait près de deux fois la limite de vitesse légale lorsque son SUV est devenu incontrôlable et a roulé plusieurs fois, a subi des heures de chirurgie pour réparer une jambe et une cheville droites brisées et a été hospitalisé pendant des semaines avant de rentrer chez lui en Floride en mars. .

Le capitaine américain de la Ryder Cup, Steve Stricker, a déclaré la semaine dernière qu’il espérait que Woods serait assez bien pour servir de capitaine adjoint lors de la confrontation entre les États-Unis et l’Europe à Whistling Straits dans le Wisconsin en septembre.

