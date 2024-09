Tiger Woods subit une opération du dos

Au total, Woods a subi cinq microdisectomies au dos d’avril 2014 à janvier 2021, la dernière ayant eu lieu un mois seulement avant que Woods ne soit impliqué dans un accident de retournement d’un seul véhicule à l’extérieur de Los Angeles. L’accident a encore compliqué la santé de Woods, en particulier au niveau du bas du corps. Woods a souffert de fractures ouvertes comminutives aux parties supérieure et inférieure de sa jambe droite, ainsi que d’un traumatisme important à sa cheville droite. Les médecins ont inséré une tige, des vis et des broches pour stabiliser la jambe de Woods. Il s’est retiré du troisième tour du Masters 2023, invoquant une fasciite plantaire à la cheville droite. Plus tard dans le mois, il a subi une opération de fusion sous-talienne et a manqué les 10 mois suivants.