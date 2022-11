Tiger Woods se retire du Hero World Challenge en raison d’une blessure au pied

L’hôte du tournoi, Tiger Woods, a été contraint de se retirer du Hero World Challenge de cette semaine en raison d’une blessure au pied qui “rend difficile la marche”. Le golfeur de 46 ans a joué pour la dernière fois au British Open à St. Andrews en juillet. Il était sur le point de revenir à l’action après une courte pause avec l’événement sanctionné par le PGA Tour à partir du parcours de golf d’Albany jeudi.

Le champion majeur à 15 reprises a déclaré avoir développé une fasciite plantaire, qui est une inflammation d’une épaisse bande de tissu qui relie l’os du talon aux orteils, dans son pied droit, lors de la préparation de l’événement caritatif annuel.

“En préparation et en pratique pour le Hero World Challenge de cette semaine, j’ai développé une fasciite plantaire dans mon pied droit, ce qui rend la marche difficile”, a déclaré Woods dans un communiqué publié sur son compte Twitter lundi.

Le numéro 29 mondial Sepp Straka a été nommé en remplacement de Woods.

Woods, cependant, a toujours l’intention de participer à deux tournois le mois prochain – un événement d’exposition conçu pour la télévision et le championnat PNC aux côtés de son fils Charlie.

“Après avoir consulté mes médecins et mes entraîneurs, j’ai décidé de me retirer cette semaine et de me concentrer sur mes tâches d’accueil. Mon plan est toujours de participer à The Match et au championnat PNC », ajoute le communiqué.

Le tournoi d’exhibition est prévu pour le 10 décembre, tandis que le championnat PNC est prévu une semaine plus tard, les 17 et 18 décembre.

Woods a été grièvement blessé à la jambe droite lors de son accident de voiture en février 2021.

Le Hero World Challenge propose un champ de 20 joueurs et aucune coupe.

