Tiger Woods se retire de l’US Open de juin à Los Angeles alors qu’il se remet d’une opération à la cheville | Nouvelles du golf

Tiger Woods s’est retiré de l’US Open du mois prochain à Los Angeles alors qu’il continue de se remettre d’une opération à la cheville

Tiger Woods ratera son deuxième majeur consécutif après s’être officiellement retiré de l’US Open du mois prochain à Los Angeles alors qu’il continue de se remettre d’une opération à la cheville.

Woods s’est retiré du Masters lors du troisième tour en avril en raison d’une fasciite plantaire, puis a subi une opération à la cheville avant de se retirer du championnat PGA de ce mois-ci à Oak Hill, un événement remporté par Brooks Koepka pour la troisième fois dimanche.

L’USGA a maintenant confirmé que Woods, 15 fois champion majeur, sera également absent de l’US Open, qui est en direct sur Sky Sports Golf du 15 au 18 juin.

Regardez le moment où Brooks Koepka a remporté un troisième championnat PGA avec une victoire en deux coups à Oak Hill

Le joueur de 47 ans espère défier toutes les chances de participer à l’Open de juillet au Royal Liverpool, où il a remporté un troisième titre Open en 2006 lors de son premier tournoi depuis la mort de son père Earl deux mois plus tôt.

Woods – triple champion de l’US Open après avoir triomphé en 2000, 2002 et 2008 – craignait que sa jambe ne doive être amputée en raison des blessures graves qu’il a subies dans un accident de voiture à Los Angeles en février 2021.

Il a fait un retour remarquable à l’action 14 mois plus tard et a terminé 47e du Masters, mais s’est retiré du championnat PGA après un troisième tour 79 et a sauté l’US Open avant de rater la coupe du 150e Open à St Andrews.

Tout en révélant le retrait de Woods à l’US Open, l’USGA a annoncé que 33 autres joueurs sont désormais exemptés pour le troisième majeur de l’année.

Vingt-cinq de ces joueurs ont gagné leur place grâce à leur classement dans le top 60 mondial, dont le numéro 18 mondial Tyrrell Hatton et les grands vainqueurs Patrick Reed et Jason Day.

Regardez l’US Open en direct sur Sky Sports Golf du 15 au 18 juin avec l’Anglais Matthew Fitzpatrick comme champion en titre.