Tiger Woods rivalisera avec Rory McIlroy dans un match conçu pour la télévision

Tiger Woods revient au golf de compétition après une mise à pied de cinq mois aux côtés de Rory McIlroy, le mieux classé, contre Justin Thomas et Jordan Spieth samedi dans The Match, un événement de 12 trous conçu pour la télévision.

Woods a sauté le Hero World Challenge de la semaine dernière, un événement sur invitation qu’il organise aux Bahamas, en raison d’une fasciite plantaire au pied droit.

Mais Woods, 15 fois vainqueur majeur, dont les 82 triomphes sur le PGA Tour correspondent à Sam Snead pour le record de tous les temps, s’associera au quadruple vainqueur majeur McIlroy lors de l’événement nocturne sous les lumières du Pelican Golf Club dans la banlieue de Tampa, en Floride.

“Je peux vous dire une chose”, a déclaré Woods. “J’ai le joueur numéro un de mon équipe, donc je vais bien.”

Woods a été limité par de graves blessures aux jambes subies lors d’un accident de voiture en février 2021. Il est revenu au Masters de cette année et a parcouru les 72 trous, mais s’est retiré du championnat PGA en mai après trois tours avec des douleurs à la jambe et a raté la coupe du British Open de juillet à St. Andrews lors de son dernier départ.

Woods, qui aura 47 ans le 30 décembre, a déclaré que sa blessure au pied n’avait pas d’impact sur son swing mais qu’elle l’empêchait de marcher sans douleur. Les quatre joueurs utiliseront des voiturettes de golf dans l’affaire de samedi.

“Je peux frapper des balles de golf”, a déclaré Woods. “C’est juste difficile de se rendre du point A au point B, donc (le karting) aidera certainement beaucoup”, a déclaré Woods.

Spieth, triple vainqueur majeur, et Thomas, qui a remporté son deuxième titre majeur au championnat PGA de cette année, sont les favoris des parieurs. Ils sont allés 4-0 ensemble à la Coupe des Présidents en septembre et ont une fiche combinée de 8-2 dans les matchs de la Ryder et de la Coupe des Présidents.

Mais McIlroy remporte des victoires au Tour Championship en août et à la CJ Cup en octobre et il aime ses chances avec Woods à ses côtés, même en soignant une blessure.

“Il est probablement le meilleur joueur de fer qui ait jamais vécu… probablement le meilleur golfeur qui ait jamais vécu”, a déclaré McIlroy.

“S’il peut juste le sortir dans le fairway et avoir quelques regards dans le fairway, je pense que nous allons avoir une très bonne chance.”

Le match, qui utilisera un format de meilleure balle, sert de collecte de fonds caritative pour le soulagement de l’ouragan Ian, aidant ceux qui ont été frappés par la violente tempête dans la région plus tôt cette année.

Woods prévoit également de jouer la semaine prochaine aux côtés de son fils Charlie dans le championnat PNC à Orlando.

