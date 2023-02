Tiger Woods revient sur le PGA Tour : à quoi s’attendre lors de son dernier retour au Genesis Invitational | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un trou d’un coup, des chip-ins et des putts monstres figurent tous dans notre liste des 10 meilleurs coups de tous les temps de Tiger Woods

Tiger Woods fait son retour tant attendu sur le PGA Tour cette semaine au Genesis Invitational, en direct sur Sky Sports, le monde du sport savourant le dernier retour du 15 fois champion majeur.

L’apparition de Woods au Riviera Country Club est son premier départ non majeur sur le PGA Tour depuis le championnat Zozo en octobre 2020, avec la partie de 47 ans d’un champ étoilé contenant 23 des 25 meilleurs joueurs du monde et tous le top 30 actuel du classement de la FedExCup.

Le quintuple champion des Masters a fait son retour après des blessures à la jambe et à la cheville à Augusta National en avril dernier, 14 mois après un accident de voiture menaçant sa carrière, Woods jouant le championnat PGA le mois suivant avant de rater la coupe au 150e Open en juillet. .

Woods a déclaré à Sky Sports qu'il n'avait pas l'intention de prendre sa retraite pour le moment, mais admet qu'il a peut-être eu sa dernière chance de remporter un Open à St Andrews.

Woods n’a pas pris de départ officiel depuis la sortie anticipée à St Andrews, où il a été contraint de démentir les rumeurs sur une éventuelle retraite du sport, bien qu’il ait concouru avec une voiturette dans The Match et le PNC Championship – où il a fait équipe avec son fils Charlie – en décembre.

Le calendrier de jeu limité de ces dernières années a vu Woods tomber au n ° 1 294 mondial, tandis que des points d’interrogation demeurent sur ce à quoi s’attendre du vainqueur du PGA Tour à 82 reprises lorsqu’il le fera jeudi.

Woods dit qu'il a conseillé à son fils Charlie de copier le swing de Rory McIlroy plutôt que le sien !

Quelle est la santé de Woods ?

Woods devait participer au Hero World Challenge en décembre, seulement pour que l’hôte du tournoi se retire la semaine de l’événement en raison d’une fasciite plantaire au pied droit.

L’inflammation a eu un impact sur la mobilité de Woods et l’a conduit à ne pas s’engager sur son calendrier de 2023, suggérant qu’il “peut s’entraîner, mais pas marcher” avant le championnat PNC en décembre avant d’ajouter qu’il aurait dû permettre à son pied de guérir.

Tiger et Charlie Woods ont fait preuve d'un putting sans nerfs alors que le duo père-fils a produit un 59e tour d'ouverture au championnat PNC Pro-Am à Orlando.

Woods n’a offert aucune mise à jour sur son état de blessure, mais a précédemment déclaré qu’il ne participerait à des événements que s’il avait l’impression de pouvoir “concourir au plus haut niveau”, avec le numéro 3 mondial Rahm parmi ceux ravis de le revoir en action.

“C’est super à entendre”, a déclaré Rahm à propos de l’entrée de Woods au Genesis Invitational vendredi. “Après tout ce qu’il a traversé, c’est incroyable qu’il continue d’essayer. Tout ce qu’il avait sur sa jambe, puis vous ajoutez la fasciite plantaire – je ressens vraiment pour lui dans ce sens.

Woods a confirmé qu’il jouera un calendrier limité pour le reste de sa carrière

“Je sais qu’il va continuer à faire tout ce qu’il peut pour essayer de gagner plus de tournois et peut-être obtenir cette 83e victoire. C’est un véritable honneur pour nous tous. Chaque fois que Tiger peut être présent sur le terrain de golf, le tournoi est encore meilleur. . J’espère donc qu’il pourra jouer confortablement et j’espère qu’il pourra bien jouer.”

Woods peut-il gérer le test Riviera?

Woods est toujours resté catégorique sur le fait qu’il ne demanderait jamais à utiliser une voiturette de golf lors d’un événement officiel du PGA Tour, ce qui lui obligerait à s’attaquer à pied aux changements d’altitude importants autour de Riviera cette semaine.

“J’imagine que nous le porterons en bas de la colline sur un et en haut sur 18, ce qui ne dérangerait personne”, a plaisanté Max Homa, vainqueur du Genesis Invitational 2021. “Mais c’est génial. Je suis vraiment content qu’il soit de retour. Je pense que nous sommes privilégiés chaque fois qu’il joue maintenant.

“Évidemment, nous ne connaissons pas son emploi du temps. On dirait qu’il va essayer de jouer les majors, donc c’est vraiment génial qu’il joue un [PGA] Événement de tournée – en particulier son événement, l’un de mes favoris. Je suis ravi de le revoir là-bas. Ouais, il est toujours remarquable et on ne sait jamais ce qu’il va faire. Ce sera donc amusant de le regarder jouer au golf.”

Comment les joueurs ont-ils réagi à la nouvelle ?

Woods a envoyé les médias sociaux dans une frénésie lorsqu’il a confirmé son retour via Twitter vendredi, où il a déclaré qu’il était prêt à jouer un “véritable” événement du PGA Tour, avec de nombreux joueurs du WM Phoenix Open ravis d’entendre parler de son retour.

L’ancien numéro 1 mondial Jason Day a déclaré: C’est génial. C’est génial. C’est vraiment une très bonne nouvelle. J’en suis vraiment très content. C’est bien qu’il soit sorti, il peut marcher et c’est agréable de pouvoir voir ça. Donc, oui, je suis ravi de le voir – ça va être amusant.”

Tom Kim a égalé deux records de Woods en jouant un tournoi de 72 trous sans bogey et en devenant le plus jeune depuis lui à remporter deux titres du PGA Tour avant d’avoir 21 ans, la star de la Presidents Cup étant ravie de participer à un événement avec son idole.

“Je pense que c’est génial pour le jeu”, a déclaré Kim. “En tant que joueur, même moi un grand fan de Tiger [Woods], ça va être génial pour lui d’être sur le terrain. J’espère que je pourrai me motiver et jouer avec lui si j’en ai l’occasion.”

Quel est le record de Tiger sur l’événement ?

Woods a une affinité particulière avec Riviera depuis ses débuts sur le PGA Tour en tant qu’amateur, lorsqu’un jeune de 16 ans au visage frais s’est annoncé au monde lors du concours de 1992.

Alors que Woods s'apprête à accueillir le Genesis Invitational au Riviera Country Club cette semaine, nous revenons en 1992 où Woods, âgé de 16 ans, a fait ses débuts sur le PGA Tour sur le même parcours de l'Open de LA.

C’est un tournoi et un lieu qui lui ont échappé plus que tout autre dans sa carrière professionnelle, Woods faisant 14 apparitions en compétition à l’événement – ​​à seulement 40 miles de sa ville natale de Cypress, en Californie – sans jamais atteindre le cercle des vainqueurs.

Woods a raté la coupe lors de ses deux apparitions en tant qu’amateur mais n’a jamais terminé en dehors du top 20 lors de ses huit visites suivantes – subissant la seule défaite en barrage de sa carrière sur le PGA Tour lorsqu’il s’est déroulé dans un lieu différent en 1998 avant de terminer à égalité. deuxième derrière Ernie Els un an plus tard.

Woods pourrait-il dépasser Sam Snead au classement des victoires de tous les temps avec un 83e titre historique du PGA Tour?

L’ancien n ° 1 mondial a raté la coupe à son retour à l’événement en 2018, sa première au tournoi depuis 2006, avant de suivre une 15e égalité un an plus tard en terminant dernier de ceux qui ont fait la coupe en 2020.

Comment puis-je assister au retour de Tiger ?

Sky Sports diffusera une couverture étendue des quatre tours du dernier événement surélevé du PGA Tour, avec une couverture anticipée en direct à partir de 14h30 le jeudi et le vendredi et à 17h le week-end sur Sky Sports Golf.

La couverture complète commence à partir de 19 h sur les deux premiers tours et à 18 h le samedi et le dimanche, tandis que les groupes en vedette et les trous en vedette sont disponibles pour les clients Sky Glass, Sky Q et Sky Stream via le bouton rouge.

Regardez le Genesis Invitational tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports Golf, tandis que le Thailand Classic du DP World Tour et l’Aramco Saudi Ladies International du Ladies European Tour font également partie du triple en-tête en direct.