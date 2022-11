Tiger Woods revient à l’action depuis juillet au World Challenge

Tiger Woods fait son retour à l’action tant attendu cette semaine alors que le vainqueur du Major à 15 reprises participe pour la première fois depuis juillet au World Challenge.

Avant cela, les seuls événements auxquels il s’est présenté étaient les Masters et le championnat PGA. Pourtant, d’ici la fin de 2022, Woods sera vu en action au World Challenge, un événement de haut niveau qui ne compte que 20 joueurs, tous sauf trois faisant partie du Top 23 mondial.

Deux des trois autres, Kevin Kisner (31 ans) et Corey Conners, remplaçant tardif de Hideki Matsuyama (19 ans), blessé, s’ajoutent au peloton. Seul Woods, l’hôte est spécialement «exempté» à 1277, n’ayant pas joué depuis l’Open et seulement trois événements pour un total de neuf tours – quatre au Masters, trois à la PGA avant de se retirer et deux à l’Open avant de manquer la coupe à Saint André.

Outre le HWC, Woods jouera également au match le 10 décembre, puis avec son fils, Charlie, au championnat PNC les 17 et 18 décembre.

Il y aura un examen minutieux de la façon dont Woods s’est rétabli depuis qu’il a raté la coupe à St. Andrews et montrera également la façon dont il prévoit d’aborder 2023.

Outre le champion en titre Viktor Hovland de Norvège, il y a un groupe de débutants à l’événement, dirigé par Tom Kim, qui a remporté le championnat Wyndham en août et le Shriners Children’s Open en octobre, en plus de faire de bons débuts lors des débuts de la Coupe des présidents en Septembre.

Kim est l’un des six golfeurs à avoir fait ses débuts au Hero World Challenge.

Le médaillé d’or olympique, Xander Schauffele est également sur le terrain, tout comme Tony Finau, qui a réalisé une excellente saison.

Le parcours de golf d’Albany est un parcours de 7 414 mètres de long par 72 et c’est la septième année que le club de golf d’Albany, conçu par Ernie Els, accueillera le Hero World Challenge. C’est un parcours de style linksy avec cinq par-5 et cinq par-3.

Le peloton comprend le champion en titre Viktor Hovland ainsi que huit grands gagnants. Parmi eux, Woods en a 15, Jordan Spieth en a trois, Collin Morikawa et Justin Thomas en ont deux chacun, tandis que Scottie Scheffler, Jon Rahm (Espagne), Matt Fitzpatrick (Angleterre) et Shane Lowry (Irlande) en ont remporté un chacun.

