Pour la première fois depuis l’accident qui a failli lui coûter la vie, Tiger Woods a dévoilé vendredi une photo, le montrant debout sur des béquilles à côté de son chien.

Woods est resté à l’écart des projecteurs depuis l’incident de février, lorsqu’il a été blessé dans un accident à Rancho Palos Verdes sur Hawthorne Boulevard. En mars, il est rentré de l’hôpital de Los Angeles où il se rétablissait chez lui en Floride.

Les fractures de l’accident se trouvaient sur les parties supérieure et inférieure du péroné et du tibia, et une tige a été insérée pour stabiliser la zone. Des vis et des broches ont été utilisées pour traiter d’autres blessures à la cheville et au pied, tandis que les médecins ont tranché le muscle dans la zone pour soulager la pression et l’enflure dans la région (une protection contre l’infection).

Mais le 82 fois champion du PGA Tour avait l’air de bonne humeur alors qu’il se tenait à côté de son chien Bugs, qui est un Border Collie et Springer Spaniel Mix.

Woods pensait à tort qu’il se trouvait dans l’État de Floride lorsqu’il a été interrogé par un adjoint du shérif dans un hôpital de la région de Los Angeles après avoir écrasé son véhicule en février, selon un rapport de collision de 22 pages qui révèle plusieurs nouveaux détails sur la séquence de la collision et conséquences.

Le département du shérif n’a pas essayé d’examiner le sang de Woods à la recherche de preuves de médicaments parce qu’il n’y avait pas de raison suffisamment solide pour cela, selon les députés.