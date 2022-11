Tiger Woods réorganise son système de classement de golf

La légende du golf Tiger Woods a critiqué le système de classement mondial remanié, le qualifiant de “défectueux” et espérait qu’il serait “réparé” bientôt.

Le classement mondial officiel de golf (OWGR), qui a été remanié en août pour le rendre plus équitable, a été critiqué par les meilleurs golfeurs tels que Jon Rahm, qui l’a qualifié de “risible”.

Woods, 15 fois vainqueur du Majeur, a déclaré qu’il était nécessaire de revoir le système de classement.

« Ouais, OWGR, c’est un système défectueux. C’est quelque chose que nous reconnaissons tous ici”, a déclaré mardi le joueur de 46 ans, qui s’était retiré du Hero World Challenge en raison d’une blessure au pied, lors de la conférence de presse précédant le tournoi.

«Le terrain à Dubaï (DP World Tour Championship) a obtenu moins de points que Sea Island (RSM Classic sur le PGA Tour) et plus des meilleurs joueurs étaient là à Dubaï, donc évidemment il y a un système défectueux. Comment y remédier ? Ce sont les réunions que nous devrons avoir.

“Je me souviens quand j’avais une grosse avance dans ma carrière. Je n’avais pas à jouer un seul tournoi l’année suivante et je serais toujours classé n ° 1. Nous avons alors changé ce système. Donc, cela a été changé dans le passé et je suis sûr que cela changera bientôt, espérons-le. ” Woods, qui a joué pour la dernière fois au British Open à St. Andrews en juillet, avait développé une fasciite plantaire, une inflammation d’une épaisse bande de tissu. qui relie l’os du talon aux orteils, dans son pied droit, tout en se préparant pour l’événement caritatif annuel.

Pawan Munjal, président-directeur général de Hero MotoCorp, estime également que le système actuel doit être modifié.

« La jeune star indienne, Yuvraj Sandhu, a remporté cinq épreuves sur le circuit indien mais n’a obtenu que très peu de points. C’est le genre de défauts qui doivent être changés dans le système. ” L’OWGR a subi de nombreux changements au fil des ans. Le système actuel, qui a été mis en œuvre en août, introduit le calcul du Field Rating, où “les points de classement sont dérivés du score de chaque tournoi. Évaluation totale du terrain.” Les notes sur le terrain sont basées sur les notes mondiales individuelles des joueurs, qui sont calculées par les scores tour par tour après l’avoir ajusté en fonction de la difficulté relative de chaque tour.

