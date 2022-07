Tiger Woods reçoit un envoi émotionnel de St. Andrews au British Open

Tiger Woods a retiré sa casquette à quelques enjambées de Swilcan Bridge, sachant que vendredi pourrait être la dernière fois qu’il traverserait un British Open à St. Andrews.

C’est là que les légendes s’arrêtent, posent et disent au revoir.

“Stop STOP!” ont crié quelques photographes en se positionnant pour un autre moment historique au berceau du golf.

Woods a continué à marcher, même lorsque des larmes ont commencé à se former dans ses yeux.

“C’est à ce moment-là que j’ai commencé à réaliser – c’est à ce moment-là que j’ai commencé à penser à – la prochaine fois que cela arrivera ici, je ne serais peut-être pas là”, a déclaré Woods.

Il a dit que ce ne serait pas son dernier British Open. Woods ne sait tout simplement pas si son corps de 46 ans, battu par de multiples interventions chirurgicales aux deux jambes et au dos, serait suffisamment en forme pour concourir lorsqu’il reviendra au pays du golf. Woods a mentionné 2030. Le R&A n’a pas annoncé la rotation aussi loin.

Pourtant, le moment n’était pas perdu pour lui.

Woods a salué les milliers de fans dans les tribunes à gauche, et des milliers d’autres qui ont regardé depuis les balcons et les toits de l’hôtel sur le périmètre du Old Course, certains regardant par les fenêtres, d’autres sans billet suspendu au sommet de la clôture sur la route sur le côté droit du 18e fairway.

REGARDER l Tiger Woods reçoit un envoi émouvant à St. Andrews:

Rory McIlroy l’a regardé depuis le premier fairway – il commençait son deuxième tour alors que Woods terminait un 75 pour manquer la coupe – et a incliné sa casquette. Justin Thomas était sur le premier tee et fit un signe de tête à Woods.

“Plus je me rapprochais du green, plus l’ovation était forte”, a déclaré Woods. “Vous pouviez sentir la chaleur et vous pouviez sentir les gens des deux côtés. J’avais l’impression que tout le tournoi était là.”

C’est peut-être aussi bien.

“J’ai mis mon cœur et mon âme dans cet événement”

C’est là que Woods a remporté son premier Open en 2000 pour devenir le plus jeune joueur à terminer le Grand Chelem en carrière. Il a remporté une autre cruche de bordeaux à St. Andrews en 2005, l’année où Jack Nicklaus a terminé sa carrière de championnat majeur.

Personne n’a jamais remporté un Open à St. Andrews à trois reprises, et Woods n’était pas sur le point de changer cela. La seule chose cérémonielle pour lui était son golf – un 78 au premier tour, un seul birdie au deuxième tour malgré les conditions les plus bénignes de la semaine.

Peu importe. Le Old Course, qui avait été relativement calme toute la matinée, prenait vie à mesure qu’il se rapprochait de l’arrivée.

“Les gens savaient que je n’allais pas faire la coupe”, a déclaré Woods. “Mais les ovations sont devenues plus fortes alors que je rentrais à la maison. Et pour moi, c’était … juste du respect. J’ai toujours respecté cet événement. J’ai toujours respecté les traditions du jeu.”

“J’ai mis mon cœur et mon âme dans cet événement au fil des ans”, a-t-il déclaré. “Et je pense que les gens ont apprécié mon jeu.”

Bien que je sois déçu de rentrer chez moi, j’ai passé une semaine incroyable à St Andrews pour célébrer 150 ans d’histoire et le jeu que nous aimons. Je tiens à remercier cet endroit pour tous les souvenirs qu’il m’a donnés, et aux fans d’aujourd’hui pour avoir ajouté le Walk Up 18 à cette liste. pic.twitter.com/VHD93MfeSl —@Tiger Woods

Woods leur a donné peu de choses à célébrer sur ce qui pourrait être sa dernière manche à St. Andrews. Il n’a eu que quatre chances raisonnables de birdie. Son flop a tiré au-dessus d’un bunker de pot gardant la broche avant le 16, a touché le sommet et est retombé dans le sable, menant à son troisième double bogey de la semaine.

À ce moment-là, cela n’avait pas d’importance. Les gens voulaient juste le voir.

Après avoir déchiré son entraînement sur le panneau Old Course Hotel et dans le 17e fairway, les clients de l’hôtel et les spectateurs se sont alignés contre le mur devant l’hôtel et le Jigger Inn. La tribune était pleine derrière le 17, et les gens se tenaient six au fond de l’espace derrière la route et les tribunes.

C’était comme lorsque Nicklaus a joué pour la dernière fois en 2005. Il avait 65 ans et avait annoncé des mois plus tard que ce serait son dernier Open, son 166e et dernier majeur. Tout le monde savait que ça allait arriver.

Même Woods ne connaît pas son avenir, seulement qu’il était reconnaissant – et chanceux – de jouer un Open sur le Old Course à peine 17 mois après avoir accidenté sa voiture à Los Angeles et subi tant d’os cassés que les médecins ont envisagé une amputation sur sa jambe droite .

Woods traverse le pont Swilcan. (Warren Little/Getty Images)

‘Chaire de poule’

Il s’est dirigé vers le 18e trou, le trou de la maison. Tout ce à quoi il a dit qu’il pouvait penser était de savoir s’il fallait frapper 3 bois ou 5 bois. Mais alors qu’il quittait le tee et se rapprochait du pont, il s’est rendu compte que son cadet, Joe LaCava, était à la traîne. Tout comme Matt Fitzpatrick et Max Homa, qui ont monté un fusil de chasse pour une journée émouvante impliquant le meilleur joueur de golf de leur vie.

“C’était incroyable. Cela m’a donné la chair de poule”, a déclaré Fitzpatrick, qui a remporté son premier tournoi majeur le mois dernier à l’US Open. “Il suffit de regarder autour de lui, de voir tout le monde se lever et de lui faire une ovation debout en descendant 18. C’était incroyable. C’est quelque chose qui vivra avec moi pour toujours.

“C’est bien mérité, et je pense que vers la fin, on pouvait voir qu’il était aussi un peu émotif. Ouais, c’était un gros problème.”

Même Woods ne pouvait pas le nier. Il aurait juste aimé pouvoir écrire une meilleure fin. Il a ébréché avec un mi-fer à environ 4 pieds pour une dernière chance de birdie, un adieu approprié. Thomas, Shane Lowry et Viktor Hovland en étaient à leurs deuxièmes coups au premier trou. Ils se tournèrent tous pour regarder Woods finir.

Il a raté le putt.

Tout ce qui comptait pour Woods était une ovation qu’il n’oubliera pas.

“C’est très émouvant pour moi”, a-t-il déclaré. “Pour moi, c’était comme si c’était mon dernier British Open ici à St Andrews. Et les fans, l’ovation et la chaleur, c’était un sentiment incroyable, je comprends ce que Jack et Arnold [Palmer] avait traversé dans le passé. Je me sentais un peu comme ça à la fin.”

Grande chance pour Smith

Cameron Smith ne peut que se demander si le 150e Open sera son arrivée en tant que joueur d’élite incontesté.

Smith a déjà remporté le championnat des joueurs cette année et s’est hissé au rang de n ° 3 mondial. Son 8-moins de 64 ans lui a donné sa première avance dans un majeur, par deux coups sur la recrue du PGA Tour Cameron Young. Rory McIlroy se cachait un autre coup derrière.

Corey Conners de Listowel, Ont., a tiré un deuxième tour consécutif de 1-moins de 71 et était à égalité au 46e rang. Mackenzie Hughes, de Dundas, Ont., a raté le cut après qu’une ronde de 75 l’ait laissé tomber à 4.