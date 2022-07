Tiger Woods rate l’open cut britannique

Il n’est pas certain que vendredi était le dernier Open de Woods à St. Andrews, mais il faudra des années avant qu’il ne revienne sur le Old Course, et Woods, décomposé et reconstruit tant de fois au fil des décennies, a 46 ans. Il ne s’est pas engagé à tous les tournois pour l’année prochaine et a répété qu’il avait imploré d’être à cet Open particulier, le 150e et le plus récent à St. Andrews, son parcours préféré.

Il pourrait revenir, peut-être avec son fils, pour une partie sur le Old Course. (“Je peux avoir une heure de départ”, a-t-il déclaré avec un sourire.) Mais toute la semaine, les perspectives d’une retraite Woods semblaient meilleures qu’un vœu Woods, ou simplement une aspiration audible, d’être de retour dans un St Champ d’Andrews.

Ainsi, un fourré de spectateurs encore plus grand, probablement 20 de profondeur ou plus dans certaines poches, que d’habitude l’a suivi depuis son départ vendredi matin.

“Cela compte comme regarder Tiger tirer”, a déclaré un homme alors que Woods passait simplement devant lui sur le 16e fairway.

“Tiger, tu ferais mieux de faire ça”, a dit une femme avant un putt sur ce trou.

“Oh, mon Dieu”, a-t-elle répété après qu’il l’ait raté.

“St. Andrews t’aime, Tigre ! cria quelqu’un d’autre.

Les spectateurs l’ont fait, même si le score final de Woods suggérait le contraire.