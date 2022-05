Tiger Woods : Que se passera-t-il après son retrait du championnat PGA et quand pourra-t-il reprendre l’action ? | Nouvelles du golf

Tiger Woods a déclaré qu’il se sentait «mal» après avoir terminé son troisième tour au championnat PGA

La dernière apparition majeure de Tiger Woods a pris fin brutalement samedi soir lorsqu’il a annoncé son retrait du championnat PGA.

Le 15 fois champion majeur, qui a fait la coupe avec un coup à revendre vendredi, a enregistré un neuf sur 79 dans des conditions froides et venteuses et a décidé de l’appeler un jour après avoir lutté à travers les 18 trous sur sa jambe droite reconstruite.

Woods ne faisait que sa deuxième apparition depuis qu’il avait subi des blessures à la jambe menaçant sa carrière dans l’accident de voiture de février dernier, après son retour au Masters, alors que réserve l’avenir à l’homme de 46 ans ?

Pourquoi Woods voudrait-il lutter ?

Woods a terminé 47e lors de son retour au Masters, cardant une ouverture de 71 à Augusta National et a fait la coupe avant de s’estomper gravement au cours du week-end avec des rondes consécutives de 78.

Le championnat PGA a fourni une image différente, Woods luttant après un premier tour 74 pour carder un un sous 69 dans des conditions difficiles vendredi pour faire la coupe à mi-chemin avec un tir à revendre.

Woods a ensuite été gêné par des conditions froides et venteuses lors de son troisième tour à Southern Hills, enregistrant cinq bogeys consécutifs dans un majeur pour la première fois en tant que professionnel et réussissant à peine à éviter de carder un score de 80 ou pire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Woods a enregistré un vilain triple bogey au sixième trou par trois samedi après avoir trouvé de l’eau avec son coup de départ Woods a enregistré un vilain triple bogey au sixième trou par trois samedi après avoir trouvé de l’eau avec son coup de départ

“J’ai assez joué au golf avec Tiger depuis des générations, et ce n’est qu’une partie de Tiger Woods en ce moment, ce n’est pas le Tiger Woods complet”, a déclaré l’ancien champion de la PGA Rich Beem. Sports du ciel. “Je sais que c’est génial de l’avoir là-bas, il attire toujours la plus grande base de fans et c’est bien de l’avoir, mais je souhaite juste que nous puissions l’amener là où il est un peu en meilleure santé et ne se débat pas autant physiquement.”

Woods a admis avant son retour à l’action au championnat PNC en décembre dernier qu’un retour au golf à plein temps n’était plus une option, bien que Nick Dougherty de Sky Sports comprenne pourquoi le vainqueur du PGA Tour à 82 reprises veut continuer à chercher un retour. à la forme physique.

Woods salue après avoir fait un putt au 18e trou lors du troisième tour au Southern Hills Country Club

“Beaucoup le regarderont probablement et penseront, pourquoi le faire ? Pourquoi a-t-il besoin de le faire, avec ce qu’il a déjà gagné et réalisé ?” dit Dougherty. “Cela semble douloureux pour lui et le travail qu’il doit faire, rentrer à la maison pour quelques bains de glace ce soir ne semble pas être un bon moment !

“Je ne pense pas qu’il soit prêt à dire au revoir à la compétition avant un moment. Je pense qu’il serait seul dans sa vie dans un sens compétitif, dans un sens significatif et utile s’il n’avait pas encore ça. Même si ce n’est pas souvent, il a toujours l’air de vivre pour se préparer à essayer de lancer les dés dans ces événements.”

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Woods a-t-il besoin de jouer plus ?

Woods n’a effectué que 19 départs officiels depuis qu’il a remporté sa cinquième victoire historique au Masters à Augusta National en 2019, l’ancien capitaine de la Ryder Cup, Paul McGinley, estimant que l’entraînement en tournoi est le seul moyen de se remettre physiquement prêt à concourir de manière plus cohérente.

“Nous savons tous qu’il est revenu d’une blessure très grave et qu’il a failli perdre sa jambe à un moment donné, mais le revers de la médaille, c’est qu’il a si peu joué au golf”, a déclaré McGinley. Chaîne de golf. “Même si vous êtes Tiger Woods, vous devez avoir des tours à votre actif et vous devez rester compétitif. Même s’il est probablement le plus grand compétiteur que nous ayons jamais vu dans le jeu, vous avez toujours besoin de jouer en tournoi.

Woods a joué aux côtés de Rory McIlroy lors des deux premiers tours du championnat PGA

“Il avait joué un tournoi en 17 mois avant de venir aux Masters et n’a pas joué depuis jusqu’à ce qu’il vienne à Southern Hills. Qu’il puisse le faire physiquement ou non est une grande question, mais s’il va participer à ces majors, il doit trouver un moyen de jouer en quelque sorte des tournois entre les championnats majeurs.

“Vous ne pouvez tout simplement pas vous présenter et vous attendre à concourir si vous n’avez pas de kilomètres au compteur en termes de manches de compétition. Je pense que cela lui manque autant que les défis physiques qu’il rencontre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Woods a déclaré qu’il était satisfait de sa performance au deuxième tour du championnat PGA qui l’a vu faire la coupe Woods a déclaré qu’il était satisfait de sa performance au deuxième tour du championnat PGA qui l’a vu faire la coupe

“Quand il a gagné en 2019 au Masters, tout le monde parlait de ce grand retour et de sa sortie de nulle part, mais il ne l’a pas fait. Il a remporté la FedExCup quelques mois plus tôt, avait très bien joué au début de la saison et avait disputé six ou sept événements cette année-là avant les Masters.

“Il y avait beaucoup d’élan et beaucoup de bon jeu pour lui avant de gagner le Masters et c’est ce qui lui manque en ce moment. Cette acuité compétitive, cette capacité à ne pas frapper des coups bâclés et cette capacité à transformer trois coups en deux autour des greens, que nous n’avons pas beaucoup vus.”

Où Woods jouerait-il probablement ensuite?

Même avant que le calendrier de Woods ne soit entravé par des blessures ces dernières années, le seul arrêt qu’il ferait traditionnellement en juin avant l’US Open serait le tournoi commémoratif à Muirfield Village.

Woods est cinq fois vainqueur de l’événement organisé par Jack Nicklaus, le concours de cette année marquant le 10e anniversaire du plus récent de ces succès, bien qu’il semble peu probable qu’il puisse se remettre de son dernier revers du 2 au 5 juin. .

Le joueur de 46 ans a déjà confirmé son inscription à l’US Open au Country Club de Brookline du 16 au 19 juin, aux côtés du sextuple champion majeur Phil Mickelson, mais Beem pense qu’il serait judicieux de sauter l’événement pour se préparer. pour le 150e Open à St Andrews du 14 au 17 juillet.

Woods espère retourner à St Andrews en juillet

“Je vais être égoïste et dire:” Tiger, s’il vous plaît, n’allez pas à l’US Open “”, a déclaré Beem dans un commentaire pour Sky Sports lors du championnat PGA. “S’il vous plaît, rentrez chez vous et rééduquez cette jambe un peu plus longtemps, car nous voulons le voir à l’Open Championship en pleine forme.

“Disons qu’il fait la coupe à l’US Open, c’est quatre compétitifs [rounds] et au moins 18, sinon 27 trous [practice] là-dedans. Allez simplement à l’Open de St Andrews, c’est la promenade la plus facile que vous aurez.”

Woods s’est déjà engagé à le lancer dans le cadre d’un peloton étoilé du JP McManus Pro-Am, un événement de 36 trous à Adare Manor pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives en Irlande du 4 au 5 juillet, Woods ayant également confirmé précédemment son l’intention de disputer le dernier tournoi majeur masculin de l’année du 16 au 19 juillet.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Woods confirme qu’il jouera au 150e Open à St Andrews Woods confirme qu’il jouera au 150e Open à St Andrews

“Je ne jouerai plus jamais un programme complet, donc ce ne seront que les grands événements, mais j’ai hâte de [The Open] à St Andrews.” Woods a dit Sports du ciel chez Les Maîtres. “C’est quelque chose qui me tient à cœur, j’y ai remporté deux Opens, c’est la patrie du golf et c’est mon parcours de golf préféré au monde. Je serai là pour celui-là.”

Woods a dominé les gros titres lors des deux premiers tournois majeurs de l’année, simplement en étant de retour sur le terrain après un si long arrêt forcé par une blessure. Quand, ou si, il peut revenir ensuite, le monde du golf le regardera à nouveau avec intérêt.