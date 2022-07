Tiger Woods passe une très mauvaise journée au British Open

“C’était une journée de rêve devenu réalité sans une partie du golf”, a déclaré Homa. “C’était vraiment comme de la fantaisie.”

Woods a peut-être opté pour le cauchemar, mais il a fait un contenu sonore qu’il avait réussi à être en assez bonne santé pour jouer

“Très, très significatif”, a-t-il déclaré à propos de son retour à St. Andrews. Woods a ajouté: «Cela a toujours été au calendrier pour, espérons-le, être assez bien pour y jouer. Et je suis. Je n’ai tout simplement pas fait un très bon travail.

Mais Woods, même diminué à 46 ans, a toujours la capacité de créer la chair de poule. Vous pouviez le voir et l’entendre tout l’après-midi – et il y avait beaucoup de temps pour le voir et l’entendre – alors qu’il naviguait sur le Old Course et que les fans s’alignaient, souvent quatre rangées derrière les cordes avec leurs téléphones portables en l’air pour prendre des photos de lui , même à distance. Beaucoup d’entre eux étaient des parents avec des enfants beaucoup trop jeunes pour avoir regardé Woods à son meilleur. Certains brandissaient des tigres en peluche.

“Ils étaient fantastiques, absolument fantastiques”, a déclaré Woods à propos de la galerie. “Tellement favorable.”

Mais la vérité poignante est que les bois pour lesquels tant de gens rugissaient étaient les bois dont ils se souvenaient et non les bois qu’ils regardaient. Pour l’instant, il est ce qu’il n’a jamais voulu être : un golfeur de cérémonie, une star majeure mais plus une menace majeure, marchant sur les mêmes fairways et greens mais ne faisant plus les mêmes birdies et eagles.

Alors qu’il traversait le pont Swilcan et se dirigeait vers le 18e trou jeudi soir après une journée longue et dégonflante, une femme sur un balcon du troisième étage surplombant le parcours résumait l’ambiance et la réalité alors qu’elle criait d’en haut: “Tiger !!!!! 2000 !!!! 2005 !!!!!