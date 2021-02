Tiger Woods hospitalisé pour plusieurs blessures après un accident de voiture

LOS ANGELES: Le golfeur Tiger Woods a été transporté dans un hôpital de Los Angeles mardi après avoir subi de multiples blessures lorsque sa voiture a quitté une route et s’est renversée, ce qui a obligé les «mâchoires de la vie» à le sortir.

Woods, 45 ans, était le seul occupant du véhicule utilitaire sport gris foncé Genesis lorsqu’il s’est écrasé vers 7 h 12 près des banlieues de Rolling Hills Estates et de Rancho Palos Verdes, a déclaré le département du shérif du comté de Los Angeles dans un communiqué écrit.

«Tiger Woods a eu un accident avec une seule voiture ce matin en Californie où il a subi de multiples blessures à la jambe. Il est actuellement en chirurgie et nous vous remercions pour votre vie privée et votre soutien », a déclaré l’agent de Woods, Daniel Rapaport, dans une déclaration donnée à Golf Digest.

Des images vidéo de la scène montraient le SUV posé sur le côté à environ 9,14 m de la chaussée, son extrémité avant gravement endommagée et entourée de débris. Les mâchoires de la vie se réfèrent aux outils utilisés pour ouvrir les véhicules impliqués dans des accidents lorsqu’une victime peut être piégée.

Woods, considéré comme l’un des plus grands athlètes de l’histoire de son sport, avait accueilli le Genesis Invitational annuel de la tournée PGA au Riviera Country Club ce week-end.

Il n’a pas concouru, citant des problèmes persistants avec son dos réparé chirurgicalement, mais a été vu lundi au Rolling Hills Country Club avec l’actrice Jada Pinkett Smith, l’ancienne star du basket Dwayne Wade et le comédien David Spade.

Woods a subi sa cinquième opération au dos en décembre.

LE MONDE DU SPORT CHOQUÉ

La nouvelle de l’accident a envoyé des ondes de choc dans le monde du sport.

« Prier pour mon frère @TigerWoods alors que nous attendons tous avec impatience plus de nouvelles », a déclaré l’ancienne star du baseball Alex Rodriguez sur Twitter. «En pensant à lui et à toute sa famille.»

«J’ai mal à l’estomac», a déclaré Justin Thomas, un autre golfeur du PGA Tour, lors d’une conférence de presse où il a appelé Woods l’un de ses amis les plus proches. «J’espère juste qu’il va bien.

Le PGA Tour a publié une déclaration du commissaire Jay Monahan. «Nous avons été mis au courant de l’accident de voiture de Tiger Woods aujourd’hui», a-t-il déclaré. «Nous attendons de plus amples informations à la sortie de la chirurgie. Au nom du PGA TOUR et de nos joueurs, Tiger est dans nos prières et aura tout notre soutien pendant qu’il récupère.

Woods a occupé la première place du classement mondial du golf professionnel pendant un total record de 683 semaines, remportant 14 titres de championnat majeurs entre 1997 et 2008.

Après qu’une série de blessures et de problèmes personnels aient parfois fait dérailler sa carrière, Woods a remporté son 15e titre majeur au Masters en 2019, sa cinquième fois remportant la veste verte tant convoitée donnée aux champions du Masters.

Woods est devenu professionnel en 1996 et a remporté son premier titre du circuit américain à seulement son cinquième départ. Depuis, il a pratiquement redéfini le jeu.

Son succès sur les verts l’a transformé en une superstar mondiale qui a inauguré une ère de soutiens de plusieurs millions de dollars et d’argent d’apparence lucratif et a propagé le sport à un public bien au-delà de son image traditionnelle d’homme, de blanc et de classe moyenne.

Woods a également exercé une influence majeure sur la génération moderne de golfeurs tels que le n ° 1 mondial australien Jason Day, qui a déclaré avoir lu un livre sur Woods et décidé de copier la haute éthique de travail de l’Américain, passant des heures et des heures sur le terrain d’entraînement. .

Ses 15 titres du Grand Chelem sont en deuxième position après le record de 18 tournois majeurs remportés par Jack Nicklaus.