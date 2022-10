Tiger Woods fera-t-il un retour sur le PGA Tour ? Que s’est-il passé depuis sa victoire historique au championnat Zozo ? | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur les temps forts de la dernière manche de Tiger Woods lors du championnat Zozo 2019 retardé par les intempéries au Japon.

Le PGA Tour est de retour au Japon cette semaine pour le championnat Zozo, trois ans après Tiger Woods, créant plus d’histoire du golf avec sa dernière victoire.

Woods est un absent notable du terrain de cette semaine à l’Accordia Golf Narashino Country Club, le lieu où il a égalé le record de Sam Snead pour la plupart des victoires sur le PGA Tour en remportant une victoire en trois coups et un 82e titre au concours 2019.

La victoire de l’ancien n ° 1 mondial a suivi un 15e titre majeur au Masters plus tôt dans l’année, bien que des blessures et un accident de voiture menaçant sa carrière aient laissé Woods jouer un calendrier limité dans les saisons depuis son dernier succès.

Tiger Woods a déclaré à Sky Sports qu'il n'envisageait pas de prendre sa retraite pour le moment, mais admet que c'était peut-être sa dernière chance de remporter un Open à St Andrews.

Comment Woods a-t-il remporté le championnat Zozo ?

L’apparition de Woods dans le tournoi 2019 était son premier départ mondial depuis qu’il avait subi une opération au genou à la fin de la campagne précédente, l’Américain se remettant d’un bogey ses trois premiers trous de la semaine pour carder un six moins de 64 ans et prendre une part du avance précoce.

De fortes pluies ont anéanti l’action de vendredi et le deuxième tour s’est déroulé sans spectateurs, Woods réussissant un birdie à ses deux derniers trous pour ouvrir un avantage de deux coups à mi-parcours.

L’avance est passée à trois coups après un quatre sous 66, Woods conservant le même coussin sur le terrain lorsqu’il est revenu lundi matin pour jouer ses sept derniers trous.

Hideki Matsuyama s’est brièvement retrouvé à moins de deux de la tête après que Woods ait bogué le 12e, seulement pour que l’ancien numéro 1 mondial capte un tir le 14e et signe sa victoire fil à fil avec un birdie au dernier trou.

Revivez comment Tiger Woods a réfléchi à l'obtention d'un 82e titre record du PGA Tour au Zozo Championship.

Où Woods a-t-il joué ces dernières années ?

Woods n’a pas participé à un événement régulier du PGA Tour depuis le championnat Zozo 2020, organisé en Californie en raison des restrictions de voyage de Covid-19, où il a terminé à égalité au 72e rang alors que Patrick Cantlay a remporté une victoire en un coup.

Le quintuple champion des Masters a concouru à Augusta National le mois suivant, la traditionnelle majeure masculine d’ouverture de l’année étant passée en novembre en raison de la pandémie, puis a subi une opération au dos après le championnat PNC avant la nouvelle saison.

Woods a subi de graves blessures à la jambe et à la cheville dans un accident de voiture en février 2021, l’excluant de toutes les majeures cette saison, avec un retour au championnat PNC aux côtés de son fils Charlie en décembre de la même année, sa seule autre apparition en compétition.

Faits saillants de la dernière manche de Team Woods au championnat PNC 2021, où Tiger et son fils, Charlie, ont tiré onze birdies consécutifs pour se hisser au classement.

Une 47e place dans un retour à l’action tant attendu au Masters était l’un des trois seuls événements officiels disputés jusqu’à présent en 2022, Woods se retirant à mi-tournoi du championnat PGA, puis sautant l’US Open devant son apparition dans The 150th Open.

Woods est arrivé à St Andrews dans le but de créer une histoire plus importante, sur le site où il avait déjà levé le Claret Jug à deux reprises, pour ne pas progresser au-delà de 36 trous pour la quatrième fois seulement de sa longue carrière en Open.

Tiger Woods a fait une promenade émouvante dans le 18e trou à St Andrews sous une ovation debout après avoir raté la coupe au 150e Open Championship.

Quand et où Woods jouera-t-il ensuite?

Woods a déclaré aux journalistes après sa coupe manquée à l’Open qu’il n’avait “rien de prévu” lors de la discussion de son futur calendrier, ajoutant que cela pourrait être “l’année prochaine” avant qu’il ne concoure à nouveau.

Ce serait une surprise de ne pas voir Woods au Hero World Challenge en décembre, un événement à champ limité aux Bahamas soutenant ses œuvres caritatives, bien que son nom ne figurait pas dans les 17 premiers joueurs confirmés pour le départ du 1er décembre. 4.

Rory McIlroy salue le "héros" Tiger Woods après que les joueurs du PGA Tour se sont rencontrés pour discuter des LIV Golf Series.

Woods peut toujours occuper l’une des trois places vacantes dans la formation à 20 joueurs, alors qu’il est également susceptible de figurer aux côtés de son fils Charlie du 17 au 18 décembre dans le championnat PNC de deux jours.

“J’espère qu’il jouera peut-être en décembre au Hero [World Challenge] et le père-fils [PNC Championship] et peut-être la Genèse [Invitational]”, a déclaré le cadet Joe LaCava au Dan Patrick Show plus tôt cet été. “J’espère toujours qu’il jouera trois, peut-être quatre tournois avant le Masters.”

Wayne Riley de Sky Sports s’attend à voir Woods participer à au moins un événement du PGA Tour avant de se rendre à Augusta National, bien qu’il prévienne qu’il ne faudra peut-être pas attendre 2023 avant de le voir jouer au golf en tournoi.

“La façon dont je me sens, je pense que ce sera Florida Swing”, a déclaré Riley. “Peut-être le verrons-nous au Honda Classic, car c’est là qu’il vit. Peut-être le verrons-nous à Arnold Palmer Invitational ou The Players. Il jouera avant de jouer The Masters, mais il aura du temps libre maintenant aussi bien.”

