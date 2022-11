Tiger Woods félicite Rory McIlroy pour son rôle dans le conflit du PGA Tour avec LIV Golf | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tiger Woods dit que Rory McIlroy s’est révélé être un “véritable leader” au milieu de la guerre civile en cours entre le PGA Tour et LIV Golf.

McIlroy, qui est le président du conseil consultatif des joueurs du PGA Tour, s’est exprimé à plusieurs reprises avec franchise au milieu de la controverse en cours causée par l’émergence du circuit LIV indépendant financé par l’Arabie saoudite.

Woods a soutenu mardi la suggestion de McIlroy selon laquelle les deux organisations pourraient parvenir à un accord – et abandonner leurs poursuites l’une contre l’autre – si le directeur général Greg Norman devait quitter LIV.

“Ce que Rory a dit et fait, c’est ce que font les dirigeants”, a déclaré Woods à propos de son McIlroy, qui siège actuellement au sommet du classement mondial.

“Rory est un vrai leader ici sur le Tour.

Rory McIlroy dit que Greg Norman doit démissionner de son poste de PDG de LIV Golf immédiatement parce que les circuits de golf ont besoin d'un «adulte dans la salle» pour aider à mettre fin à leur querelle

“Le fait qu’il soit en fait capable de faire connaître ce qu’il a dit aux yeux du public, d’être si clair d’esprit et si éloquent avec cela, en attendant d’aller là-bas et de gagner des tournois de golf en plus de cela, les gens n’ont aucune idée de comment difficile à faire, de pouvoir séparer ces deux choses.”

Bien qu’il n’ait pas réussi à ajouter à son palmarès de quatre titres majeurs, McIlroy a terminé dans le top 10 des quatre tournois majeurs en 2022, ratant de peu la deuxième place au Masters en avril avant de terminer troisième à l’Open de St Andrews en juillet.

“Il a été fantastique”, a ajouté Woods.

Tiger Woods a appelé Greg Norman à quitter son poste de PDG de LIV Golf pour permettre la négociation d'un accord de paix dans la guerre civile du golf

“C’est un grand leader dans nos appels que nous faisons et c’est un grand leader avec tous les joueurs ici.

“Tout le monde le respecte et ils le respectent non seulement pour ses coups de balle, sa conduite, mais aussi pour la personne qu’il est.”

Woods: J’ai été testé négatif pour Covid-19 à The Open

Woods a également abordé les commentaires que McIlroy a faits plus tôt cette semaine dans lesquels l’Irlandais du Nord a déclaré qu’il pensait avoir donné le 15 fois champion majeur Covid-19 avant l’Open.

Dans une interview avec le journal irlandais Sunday Independent, McIlroy a révélé qu’il était tombé malade lors du JP McManus Pro-Am en Irlande qui a précédé l’Open, et que Woods, avec qui il avait passé du temps, souffrait également de symptômes de mauvaise santé.

Tiger Woods a fait une promenade émouvante dans le 18e trou à St Andrews pour une ovation debout après avoir raté la coupe au 150e Open Championship

McIlroy n’a pas confirmé s’il avait été testé positif pour Covid-19, mais a déclaré qu’il n’avait aucun goût pendant l’Open.

Woods a admis qu’il ne se sentait pas bien, mais a déclaré qu’il avait renvoyé un résultat négatif après avoir passé un test.

“J’ai été testé”, a déclaré Woods. “J’ai toujours été négatif.

“Je me sentais mal, oui, je ne me sentais pas bien toute la semaine, mais je n’ai jamais eu de test positif.”