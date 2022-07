Tiger Woods explique la raison de la sortie ouverte en larmes (VIDEO)

Woods était visiblement ému après avoir raté la coupe à St Andrews vendredi

L’icône du golf Tiger Woods a admis que le respect que lui témoignait son ami (et rival occasionnel) Rory McIlroy au 18e trou de ce qui est probablement sa dernière apparition à l’Open de St Andrews était la raison de ses larmes vendredi.

Woods, 46 ans, était visiblement ému car il n’a pas réussi à faire la coupe à la 150e itération de l’Open, terminant avec un score de neuf au-dessus du par, et a été réduit aux larmes alors qu’il descendait le fairway pour terminer son dernier trou.

Bien qu’il ait été trois fois vainqueur de l’événement (et deux fois à St Andrews), il est bien connu que les meilleurs jours de Woods sont derrière lui – avec sa participation même au majeur remarquable compte tenu des blessures graves qu’il a subies dans une voiture sérieuse accident en février 2021.

La marche de Woods vers le 18e green a également été notée par Rory McIlroy. L’Irlandais, jouant sur un trou adjacent, a fait pencher sa casquette vers l’Américain alors qu’il effectuait ce qui est probablement sa dernière marche vers le green en tant que professionnel sur le parcours écossais de renommée mondiale.

Et Woods a admis par la suite que c’était cette marque de respect qui l’avait poussé à craquer.

“Non, pas alors“, a déclaré Woods lorsqu’on lui a demandé si la réaction de la foule était la motivation derrière ses émotions.

“Alors que je marchais plus loin le long du fairway, j’ai vu Rory juste là. Il m’a donné le pourboire.

“C’était plutôt cool, les hochements de tête que je recevais des gars alors qu’ils sortaient et que j’entrais, juste le respect, c’était plutôt chouette. Et du niveau de la fraternité des joueurs, c’est bien de voir ça et de ressentir ça.

“Puis, au fur et à mesure que j’entrais dans le coup, ou plus près du green et plus dans le trou, l’ovation est devenue plus forte et vous pouviez sentir la chaleur et vous pouviez sentir les gens des deux côtés. J’avais l’impression que tout le tournoi était là.

“Ils ont tous apprécié ce que j’ai fait ici pendant les années où j’ai joué, j’ai remporté deux championnats ici, mon succès au British Open et tous mes moments que j’ai appréciés ici en Écosse et en jouant, j’avais l’impression que ça venait d’arriver à une tête juste là alors que je marchais vers ma balle de golf.”

L’Open ne devrait pas revenir à St. Andrews avant 2030, il reste donc très peu probable que Woods ait jamais la chance d’enregistrer une troisième victoire sur le parcours (et un quatrième titre au British Open au total).

Il ajouta: “C’était très émouvant pour moi. Je viens ici depuis 1995. Je pense que le prochain [at St Andrews] pourrait arriver en 2030, je ne sais pas si je serai capable de jouer physiquement d’ici là.

“Pour moi, j’avais l’impression que cela aurait pu être mon dernier British Open ici à St Andrews. Les fans, l’ovation et la chaleur, c’était une sensation incroyable.

“La chaleur et la compréhension collectives, ils comprennent ce qu’est le golf et ce qu’il faut pour être un champion Open. J’ai eu la chance et la chance de gagner deux fois ici.

“C’était très émouvant, simplement parce que je ne sais pas comment sera ma santé. J’ai l’impression que je pourrai jouer les futurs British Open, mais je ne sais pas si je pourrai jouer assez longtemps jusqu’à ce qu’il revienne ici.”