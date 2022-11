Tiger Woods et Rory McIlroy affronteront Jordan Spieth et Justin Thomas dans The Match | Nouvelles du golf

Tiger Woods et Rory McIlroy feront équipe dans la dernière édition de The Match

Rory McIlroy fera équipe avec Tiger Woods pour affronter Jordan Spieth et Justin Thomas lors d’un concours caritatif spécial le mois prochain.

La dernière édition de The Match aura lieu le 10 décembre au Pelican Golf Club en Floride, avec l’événement éclairé de 12 trous pour collecter des fonds pour les efforts de secours de l’ouragan Ian.

Woods a joué dans les deux premières tranches de The Match, perdant contre Phil Mickelson lors de l’événement inaugural en 2018 avant de faire équipe avec la star de la NFL Peyton Manning pour vaincre Mickelson et Tom Brady en 2020.

“J’ai hâte de jouer dans Capital One’s: The Match avec Rory McIlroy contre Justin Thomas et Jordan Spieth pour collecter des fonds pour l’ouragan Ian”, a tweeté Woods. « Rendez-vous les garçons sous les lumières le 10 décembre.

Le concours de cette année est la septième édition et la deuxième de l’année, Brady et Aaron Rodgers battant Josh Allen et Patrick Mahomes en juin, tandis que McIlroy, Thomas et Spieth font tous leurs débuts dans le concours.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Tiger Woods et Rory McIlroy ont uni leurs forces pour lancer une nouvelle «ligue de golf fusionnée à la technologie», un événement par équipe mettant en vedette des joueurs du PGA Tour dans un lieu construit sur mesure. Tiger Woods et Rory McIlroy ont uni leurs forces pour lancer une nouvelle «ligue de golf fusionnée à la technologie», un événement par équipe mettant en vedette des joueurs du PGA Tour dans un lieu construit sur mesure.

Woods a joué un calendrier limité depuis qu’il a subi des blessures à la jambe et à la cheville menaçant sa carrière dans un accident de voiture en février dernier, avec ses trois seuls départs officiels depuis son arrivée dans les majeures de cette année.

Le champion majeur à 15 reprises n’a pas joué en compétition depuis qu’il a raté la coupe du 150e Open à St Andrews en juillet, avec The Match faisant partie d’un mois de décembre potentiellement chargé pour Woods.

Woods organise le Hero World Challenge la semaine précédente aux Bahamas, où il pourrait encore figurer parmi les trois exemptions de tournoi, l’ancien n ° 1 mondial devant également participer à nouveau – aux côtés de son fils Charlie – au championnat PNC.

Quand Woods pourrait-il revenir à l’action du PGA Tour?

Woods a déclaré aux journalistes après sa coupe manquée à l’Open qu’il n’avait “rien de prévu” lors de la discussion de son futur calendrier, ajoutant que cela pourrait être “l’année prochaine” avant qu’il ne concoure à nouveau, bien que le caddie Joe LaCava s’attende à ce qu’il revienne plus tôt.

“J’espère qu’il jouera peut-être en décembre au Hero [World Challenge] et le père-fils [PNC Championship] et peut-être la Genèse [Invitational]”, a déclaré LaCava au Dan Patrick Show plus tôt cet été. “J’espère toujours qu’il jouera trois, peut-être quatre tournois avant le Masters.”

Wayne Riley de Sky Sports s’attend à voir Woods participer à au moins un événement du PGA Tour avant de se rendre à Augusta National, bien qu’il prévienne qu’il ne faudra peut-être pas attendre 2023 avant de le voir jouer au golf en tournoi.

“La façon dont je me sens, je pense que ce sera Florida Swing”, a déclaré Riley. “Peut-être le verrons-nous au Honda Classic, car c’est là qu’il vit. Peut-être le verrons-nous à Arnold Palmer Invitational ou The Players. Il jouera avant de jouer The Masters, mais il aura du temps libre maintenant aussi bien.”