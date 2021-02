Tiger Woods a subi une intervention chirurgicale d’urgence mardi pour réparer des dommages importants à sa jambe et à sa cheville droites, a déclaré son équipe dans un communiqué publié sur son compte Twitter tard mardi soir.

L’équipe de Woods a déclaré dans le communiqué que le golfeur était « éveillé, réactif et en convalescence dans sa chambre d’hôpital » au centre médical Harbour-UCLA après l’opération. Woods, 45 ans, a été blessé dans un accident d’une voiture à Rancho Palos Verdes, en Californie, mardi matin.

Anish Mahajan, médecin-chef et PDG par intérim de l’hôpital, a déclaré dans un communiqué que Woods avait plusieurs fractures ouvertes affectant à la fois les parties supérieure et inférieure de son tibia droit et de son péroné, les deux principaux os de la jambe. Les os ont été stabilisés « en insérant une tige dans le tibia », a-t-il ajouté.

Woods a également subi des blessures aux os du pied et de la cheville droits, qui ont été stabilisés à l’aide de vis et d’épingles, ainsi qu’aux muscles et aux tissus mous de la jambe. Mahajan a déclaré que les médecins devaient libérer chirurgicalement « la couverture des muscles pour soulager la pression due à l’enflure ».

« M. Woods a subi des blessures orthopédiques importantes à son membre inférieur droit qui ont été traitées lors d’une intervention chirurgicale d’urgence par des spécialistes en traumatologie orthopédique au centre médical Harbour-UCLA, un centre de traumatologie de niveau 1 », a déclaré Mahajan.

La déclaration ne mentionnait explicitement aucune blessure ou dommage à la jambe gauche de Woods. Daryl Osby, le chef du service d’incendie du comté de Los Angeles, a déclaré lors d’une conférence de presse plus tôt mardi qu’il pensait que les deux jambes de Woods avaient été gravement blessées dans l’accident.

Les autorités ont déclaré que la voiture de Woods s’était renversée plusieurs fois après avoir heurté la médiane du Hawthorne Boulevard, une rue à deux voies dans un quartier chic au sud de Los Angeles. Carlos Gonzalez du département du shérif du comté de Los Angeles, qui était le premier officier à arriver sur les lieux mardi matin, a décrit cette partie de la rue comme « l’un de nos points chauds » – le site de fréquents incidents de vitesse et d’accidents.

Woods était dans la région de Los Angeles pour le Genesis Invitational, un événement de la PGA Tour au Riviera Country Club voisin. Il n’a pas joué à l’événement, tout en continuant à se remettre d’une cinquième intervention chirurgicale au dos, mais était sur place et a remis le trophée au vainqueur.

