Tiger Woods est le site d’un accident notoire avec son propre filet de sécurité après une série d’écrasements mortels

TIGER Woods a raté de peu un filet de sécurité routière sur le site de l’accident où il a subi des blessures horribles après que sa voiture ait quitté la route à Los Angeles.

Une voie d’évacuation pour voiture en fuite est en place à côté du site du fracas, où As de golf de 45 ans a été retiré de l’épave du SUV qu’il conduisait avant d’être transféré à l’hôpital par des ambulanciers paramédicaux de Los Angeles.

La zone où Tiger Woods s’est écrasé est connue comme un point noir d’accident, où d’autres véhicules ont perdu le contrôle dans le passé.

Il comporte même une voie d’évacuation de voiture en fuite de longue date, avec un lit de gravier pour ralentir les voitures qui ont accéléré de manière incontrôlable.

Des panneaux à côté du site de l’accident alertent les conducteurs sur la «voie d’évacuation des véhicules en fuite devant», et les résidents locaux de la région de Rancho Palos Verdes et Rolling Hills Estates disent qu’il s’agit d’un dispositif de sécurité indispensable.

«En venant du haut de la rue, il est très facile de commencer à prendre de la vitesse sans accélérer», a déclaré un habitant. TMZ.com.

«Là où il a perdu le contrôle, c’était la dernière partie de cette colline. Vous devez vraiment faire attention.

«Il y a une voie d’évacuation pleine de gravier et elle a toujours été là, pour toujours.»

Il a ajouté que c’était une précaution pour quiconque perd le contrôle de sa voiture dans le virage serré avec sa forte pente.

« Il est là juste au cas où vous perdriez le contrôle de votre voiture ou vous perdriez le contrôle de vos freins », dit-il.

«Cette voie d’évacuation est juste là, donc elle peut vous arrêter. [Tiger Woods] il vient de manquer.

Malgré l’écoulement de sécurité pour aider à prévenir les collisions au point noir d’accident notoire, il reste très dangereux pour les conducteurs qui ne connaissent pas la région.

Tragiquement, le mois dernier, la région a coûté la vie à une personne impliquée dans un accident de véhicule en solo, a rapporté CBS.

Les dernières données montrent qu’au cours des quatre années entre 2016 et 2019, il y a eu 20 accidents mortels dans la région vallonnée et courbée de Hawthorne de Los Angeles où Woods s’est écrasé.

Au total, 22 personnes sont mortes dans ces accidents, 46 personnes étant effectivement impliquées.

La star du golf a subi une opération d’urgence hier soir après que les pompiers aient dû le couper de l’épave au point chaud de l’accident à Rancho Palos Verdes peu après 7h15 mardi.

Woods aurait heurté une réserve centrale surélevée à «vitesse», percuté un panneau de signalisation, heurté un arbre, puis retourné plusieurs fois son SUV Genesis GV80.

Le véhicule s’est immobilisé dans des buissons au bord de la route où Woods a été retrouvé coincé à l’intérieur de la voiture par l’adjoint Carlos Gonzalez, qui a été alerté par un voisin qui a entendu l’accident.

Il a été rapporté il était « en retard » pour rencontrer les stars de la NFL Drew Brees et Justin Herbert pour une leçon et une séance photo à l’époque.

On dit que l’étoile sont apparus «agités et impatients» et a failli s’écraser dans la voiture d’un réalisateur de télévision alors qu’il quittait un hôtel exclusif quelques instants plus tôt.

L’adjoint Gonzales a déclaré que la star était calme lorsqu’il est arrivé sur les lieux de l’accident.

Il a déclaré: « Il a pu me parler. Il semblait calme et lucide. J’ai gardé M. Woods calme jusqu’à ce que les pompiers du comté de LA arrivent sur les lieux.

«Il m’a dit qu’il s’appelait Tiger, et à ce moment-là, je l’ai immédiatement reconnu.

« Je pense que le fait qu’il portait une ceinture de sécurité et que les dispositifs de sécurité du véhicule fonctionnaient comme prévu par le constructeur a probablement permis soit de réduire ses blessures, soit de lui sauver la vie. »

Les médecins ont dit Woods a subi des fractures «comminutives» dans les parties supérieure et inférieure du tibia et du péroné – ce qui signifie que les fractures avaient entraîné un éclatement osseux.

Ils ont installé des tiges métalliques, des vis et des épingles sur son tibia droit et son mollet brisés à la suite de l’accident.

On a dit ce matin qu’il était « éveillé, réactif et en convalescence dans sa chambre d’hôpital » alors que des images de lui sont apparues au volant qui ont été filmées juste avant l’accident.

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a déclaré que la star du golf était « chanceuse d’être en vie ».

Woods portait une ceinture de sécurité au moment de l’accident et l’airbag du 4×4 s’est également activé, a révélé un policier sur les lieux de l’accident.

Villanueva a déclaré que l’avant et le pare-chocs du véhicule de Woods étaient « totalement détruits ».

« L’intérieur était plus ou moins intact, ce qui lui a donné le coussin pour survivre, sinon cela aurait été un accident mortel », a-t-il déclaré.

Woods était conscient mais « il n’a pas pu se lever, non, ce n’était pas une option », a ajouté Villanueva.

Villanueva a déclaré qu’il voyageait à « une vitesse supérieure à la normale », ajoutant que « la région a une fréquence élevée d’accidents », rapporte le Mail.

Il a dit plus tard que ce n’était «rien de moins qu’un miracle» que Woods était toujours en vie.