Tiger Woods dit que Greg Norman doit quitter LIV Golf pour permettre des pourparlers avec le PGA Tour | Nouvelles du golf

Tiger Woods a demandé à Greg Norman de quitter LIV Golf

Tiger Woods a fait écho à l’appel de Rory McIlroy pour que Greg Norman quitte son poste de PDG de LIV Golf afin de permettre la négociation d’un règlement de paix dans la guerre civile du golf.

McIlroy et Woods ont été les plus grands partisans des tournées établies dans leur bataille avec le circuit séparatiste financé par l’Arabie saoudite, mais McIlroy a récemment appelé à un compromis entre les factions rivales.

Le numéro un mondial pense que ce sera impossible si Norman reste à la tête de LIV Golf et Woods a clairement indiqué qu’il ressentait la même chose.

S’exprimant mardi lors d’une conférence de presse avant le Hero World Challenge, dont il s’est retiré en raison d’une blessure, Woods a déclaré: “Je vois qu’il y a une opportunité là-bas si les deux organisations suspendent leur litige, mais c’est le problème , ils doivent y mettre un sursis.

“Et qu’ils le fassent ou non, il n’y a aucune volonté de négocier si vous avez un litige contre vous. Donc, s’ils ont tous les deux un sursis puis une pause et qu’ils peuvent ensuite se rencontrer et trouver quelque chose, alors peut-être qu’il y a quelque chose à avoir.

“Mais je pense que Greg doit partir, tout d’abord, puis évidemment les poursuites contre nous, puis notre contre-poursuite contre eux, ceux-ci devraient alors également être suspendus.

“Alors nous pouvons parler, nous pouvons tous parler librement.”

Plus à venir…