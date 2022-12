Tiger Woods dit que 2022 est “difficile mais gratifiant” alors qu’il s’ouvre sur la santé et cible une année 2023 plus active | Nouvelles du golf

Tiger Woods a décrit son année 2022 comme “difficile” mais “aussi l’une des années les plus enrichissantes que j’ai eues”, et dit qu’il a maintenant l’intention de se concentrer sur sa récupération après des blessures pour une année 2023 probablement plus active.

Woods, le 15 fois champion majeur, a subi des blessures graves à la jambe et au pied droits lors d’un accident de voiture en février 2021, mais est revenu pour le départ aux Masters, PGA Championship et The Open de cette année, bien qu’il n’ait joué que neuf tours de compétition au total tous saison.

Ses tours les plus récents ont eu lieu dans The Match, un tournoi d’exhibition où lui et Rory McIlroy ont perdu contre Jordan Spieth et Justin Thomas, et le week-end où il a fait équipe avec son fils Charlie, 13 ans, dans le championnat PNC.

La paire Woods a terminé huitième à égalité à Orlando, en Floride, avec Tiger – qui a toujours du mal à marcher – autorisé à utiliser un chariot.

En repensant à son année dimanche soir, il a toujours l’impression d’avoir fait “beaucoup” de progrès.

“La première année, j’ai subi une opération au dos et l’année dernière, j’ai joué avec une jambe cassée”, a déclaré Woods, qui aura 47 ans plus tard ce mois-ci. “Alors cette année, rien n’a été cassé, mais c’était bien que toutes les pièces soient à nouveau toutes alignées.”

Woods a ajouté : “La fasciite plantaire [heel pain] n’est pas amusant, et maintenant je peux vraiment récupérer et guérir et progresser là-dessus parce qu’il y a tellement de bonnes choses que j’ai pu faire physiquement, être capable de frapper la balle de golf et de m’entraîner et de tout faire dans un arrêt.

Tiger Woods avec son fils Charlie au championnat PNC

“Mais je n’ai pas pu aller du point A au point B, et nous allons évidemment travailler là-dessus.”

Woods a salué le fait de jouer à The Open à St Andrews en juillet, son dernier tour avant de participer à The Match en décembre, comme son point culminant de 2022.

“Ce fut une année difficile, mais aussi l’une des années les plus enrichissantes que j’ai eues depuis longtemps”, a-t-il expliqué.

“J’ai eu beaucoup de revers au cours des dernières années, donc pour pouvoir avoir – comme j’y faisais allusion cet été – je ne sais pas si je reviendrai un jour jouer à St Andrews dans un British Open, mais pouvoir vivre cela peut-être une dernière fois à ce niveau était très spécial pour moi.

“C’était mon parcours de golf préféré dans le monde entier, et si c’était ça, c’était ça, pour éventuellement finir ma carrière là-bas, je ne sais pas.

“C’est l’une des raisons pour lesquelles j’étais un peu émotif parce que je ne sais pas si je jouerai à nouveau à St Andrews. Je jouerai à l’avenir à l’Open Championships mais je ne sais pas si je serai là quand ça revient là-bas.”

Woods a l’ambition d’accélérer son calendrier en 2023 et prévoit de participer aux quatre majors.

“Le but [for next year] est de ne jouer que les championnats majeurs et peut-être un ou deux de plus”, a déclaré Woods le mois dernier. “C’est tout.”