Tiger Woods de retour en action au Hero World Challenge: façons de regarder son retour en direct sur Sky Sports | Nouvelles du golf

Tiger Woods et son fils Charlie ont confirmé qu’ils participeront au championnat PNC 2022. Lors du dernier tour du tournoi de l’an dernier, la paire a réussi 11 birdies consécutifs incroyables pour se hisser au classement.

Tiger Woods fait son retour tant attendu à l’action cette semaine alors qu’il participe pour la première fois depuis juillet au Hero World Challenge, en direct sur Sky Sports Golf.

Le joueur de 46 ans fait partie d’un groupe de stars à l’Albany, avec huit des 11 meilleurs mondiaux et trois des quatre grands vainqueurs masculins de cette année, avec Woods de retour dans son rôle de joueur-hôte pour l’invitation uniquement. un événement.

Woods est cinq fois vainqueur aux Bahamas mais n’a pas participé à son propre événement depuis 2019, le concours de 2020 ayant été annulé en raison de Covid-19 avant de devoir s’absenter du concours de l’année dernière alors qu’il continuait à se remettre d’une jambe menaçant sa carrière. blessures de l’accident de voiture de février dernier.

Tiger Woods revient à l’action au Hero World Challenge cette semaine

L’ancien n ° 1 mondial n’a fait que trois départs cette année, terminant 47e au Masters et abandonnant après son troisième tour au championnat PGA avant de rater la coupe au 150e Open en juillet.

Le calendrier de jeu limité de Woods ces dernières années l’a fait tomber au numéro 1 277 mondial, bien qu’un retour gagnant cette semaine pourrait le voir sauter plus de 1 000 places dans le dernier classement mondial. Cependant, une victoire improbable ne serait pas classée comme un titre historique du 83e PGA Tour, car le tournoi n’a qu’un statut non officiel.

Le champion des Masters Scottie Scheffler, Collin Morikawa, Jon Rahm et Justin Thomas font partie des noms notables en action, tandis que Viktor Hovland revient en tant que champion en titre après la victoire en un coup de l’an dernier dans le tournoi à 20 joueurs.

Les quatre manches du Hero World Challenge seront diffusées en direct sur Sky Sports, avec une couverture à partir de 18 heures sur les deux premières manches avant cinq heures de jeu à partir de 17 heures le samedi et le dimanche.

Horaires clés de la télévision

Jeudi – 1800-2130 en direct sur Sky Sports Golf et 1830-2130 sur Sky Sports Main Event

Vendredi – 1800-2130 en direct sur Sky Sports Golf et 1830-2130 sur Sky Sports Main Event

Samedi – 1700-2200 en direct sur Sky Sports Golf et 1830-2200 sur Sky Sports Main Event

Dimanche – 1700-2200 en direct sur Sky Sports Golf et Sky Sports Main Event

Couverture Tiger supplémentaire

Sky Sports Golf sera une “ prise de contrôle de Tiger ” les mardi et mercredi avant l’événement, avec deux jours consacrés à la célébration de plusieurs des plus importantes victoires du PGA Tour et des victoires majeures de Woods.

Les faits saillants de la victoire de Woods au championnat Zozo 2019 – le plus récent de ses 82 titres sur le circuit PGA – figurent parmi ceux présentés mardi, ainsi que ses succès passés à The Players et sa victoire épique au championnat du circuit 2018.

Mercredi se concentre ensuite sur la gloire majeure de Woods, avec les faits saillants de ses cinq victoires au Masters, sa victoire record à l’US Open 2000 et chacun de ses trois triomphes à l’Open.

À quel autre moment Tiger joue-t-il ?

Woods a confirmé ses apparitions à trois événements différents en décembre, avec son départ au Hero World Challenge suivi de son association avec Rory McIlroy dans le dernier épisode de “The Match” le 10 décembre.

Le couple affronte Jordan Spieth et Justin Thomas dans une exposition de 12 trous conçue pour la télévision afin de collecter des fonds pour les efforts de secours de l’ouragan Ian, Woods clôturant ensuite un mois chargé en s’associant à son fils de 13 ans, Charlie, le la semaine suivante au Championnat PNC.

Quel autre golf est en direct cette semaine ?

Le Hero World Challenge fait partie d’un triple en-tête de golf en direct sur Sky Sports cette semaine, avec des événements DP World Tour d’Australie et d’Afrique du Sud également disponibles.

L’Open d’Australie ISPS Handa est en direct sur Sky Sports Golf jeudi à partir de 1h du matin, où le numéro 3 mondial Cameron Smith vise une deuxième victoire en autant de semaines, avant que l’Open d’Afrique du Sud ne poursuive le “South Africa Swing” à partir de 10h.

Regardez le Hero World Challenge tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct commence jeudi à partir de 18h sur Sky Sports Golf et 18h30 sur Sky Sports Main Event