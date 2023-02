Tiger Woods de retour à Los Angeles PGA Tour Event

Tiger Woods a déclaré vendredi qu’il participerait à l’événement PGA Tour de la semaine prochaine à Los Angeles, marquant son retour au golf de compétition après une absence de sept mois alors qu’il se remettait de blessures subies lors d’un accident de voiture en 2021.

L’ancien numéro un mondial, dont les apparitions ont été limitées au cours des deux dernières années depuis l’accident de voiture de 2021 qui l’a gravement blessé à la jambe, a joué pour la dernière fois au British Open en juillet.

Écrivant sur Twitter vendredi, Woods a déclaré qu’il prévoyait de jouer au tournoi Genesis Invitational du 16 au 19 février au Riviera Country Club qu’il héberge et profite à sa fondation caritative.

“Je suis prêt à jouer un événement ACTUAL PGA Tour la semaine prochaine @thegenesisinv”, a tweeté Woods.

Woods n’a pas joué en 2021 à la suite de son accident, qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et restreint considérablement sa mobilité.

Cependant, il a fait un retour époustouflant au Masters d’Augusta l’année dernière, terminant à la 47e place.

Il est revenu jouer dans le championnat PGA en mai, mais s’est retiré après 54 trous après un troisième tour 79.

Woods a joué à nouveau au British Open à St. Andrews, où il a raté la coupe après un deuxième tour émouvant dans la maison spirituelle du golf.

Le joueur de 47 ans – qui a remporté le dernier de ses 15 championnats majeurs au Masters 2019 – avait espéré faire son retour sur le PGA Tour au Hero World Challenge aux Bahamas en décembre dernier.

Il a abandonné ces plans après avoir développé une fasciite plantaire au pied droit, le laissant avoir du mal à marcher.

“Après avoir consulté mes médecins et mes entraîneurs, j’ai décidé de me retirer cette semaine et de me concentrer sur mes tâches d’accueil”, a déclaré Woods à l’époque.

Il a joué dans The Match, un événement d’exhibition de 12 trous en décembre ainsi que le PNC Championship, un événement discret aux côtés de son fils Charlie.

