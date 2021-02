Tiger Woods est en voie de guérison.

Trois jours après un accident de voiture qui l’a laissé avec des blessures importantes, l’équipe de golfeurs professionnels a déclaré qu’il était de « bonne humeur » et reconnaissant pour les bons vœux des fans du monde entier. Selon un nouvelle déclaration partagé sur les réseaux sociaux le vendredi 26 février, Tiger a subi des procédures supplémentaires après avoir été transporté dans un deuxième hôpital de Los Angeles.

« Tiger a déménagé au Cedars-Sinai Medical Center et a reçu ce matin des procédures de suivi de ses blessures », indique le communiqué. « Les procédures ont été couronnées de succès et il se remet maintenant et de bonne humeur. »

De plus, l’athlète et sa famille «veulent tous vous remercier pour le merveilleux soutien et les messages qu’ils ont reçus au cours des derniers jours».

« Nous n’aurons pas d’autres mises à jour pour le moment », conclut le communiqué.

On ne sait pas encore combien de temps Tiger devrait rester hospitalisé. À la suite de l’accident de mardi matin, il a été emmené au centre médical Harbour-UCLA et a subi une intervention chirurgicale d’urgence sur le bas de la jambe droite et la cheville.