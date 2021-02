Tiger Woods se remet et est de «bonne humeur» après une deuxième journée de traitement au Cedars-Sinai Medical Center suite à son horrible renversement de voiture solo qui lui a causé de graves blessures à la jambe.

La superstar du golf a été transférée à Cedars-Sinai mercredi soir après avoir subi une intervention chirurgicale d’urgence la veille au centre médical Harbor-UCLA pour réparer des fractures composées subies dans chaque jambe en plus d’une cheville brisée.

« Tiger et sa famille veulent tous vous remercier pour le merveilleux soutien et les messages qu’ils ont reçus au cours des derniers jours », a déclaré un communiqué sur le compte Twitter de Woods. «Nous n’aurons pas d’autres mises à jour pour le moment. Merci pour votre confidentialité continue. »

Le 15 fois champion majeur Woods conduisait seul mardi matin dans une banlieue sud de Los Angeles lorsque son SUV a heurté la médiane centrale, a traversé la voie opposée, a heurté un arbre puis s’est renversé plusieurs fois.

La déclaration de vendredi n’est pas entrée dans les détails sur le type de traitement de suivi que Woods reçoit à Cedars-Sinai, situé à environ 15 kilomètres à l’ouest de Los Angeles et réputé pour traiter les riches et célèbres d’Hollywood.

La chirurgie de Woods comprenait l’insertion d’une tige dans le tibia de Woods et l’utilisation d’une «combinaison de vis et de broches» pour stabiliser son pied et sa cheville.

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a déclaré mercredi que Woods ne ferait pas face à des accusations liées à l’accident. «Cela reste un accident. L’accident n’est pas un crime. Ils arrivent, malheureusement », a-t-il dit.

Woods a remporté le deuxième championnat le plus important de l’histoire derrière les 18 de Jack Nicklaus. Il compte 82 victoires sur le PGA Tour, ce qui est à égalité avec Sam Snead pour le record de tous les temps.