Tiger Woods blessé dans un accident de voiture: tout ce que nous savons

Pro de golf légendaire Tiger Woods a subi de graves blessures à la jambe dans un accident de voiture à Los Angeles le mardi 23 février, mettant encore plus en doute l’avenir de sa carrière après une opération au dos de l’année dernière.

La star de la PGA, âgée de 45 ans, l’un des athlètes les plus célèbres de tous les temps et père de deux enfants, a subi une opération chirurgicale étendue pendant plusieurs heures cet après-midi et ce soir-là avant que son représentant ne publie une déclaration disant qu’il était réveillé et en convalescence.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur l’incident, les événements qui l’ont conduit et quelles sont les perspectives pour Woods:

18-21 février 2021: Que faisait Tiger Woods à Los Angeles quelques jours avant le crash?

La star de la PGA était en ville pour accueillir le Genesis Invitational au Riviera Country Club de Pacific Palisades ce week-end. Woods n’a pas joué lui-même dans le tournoi d’or parce qu’il se remettait de sa cinquième opération au dos, qu’il a subie en décembre.

22 février 2021: Un jour avant le crash – Jouer au golf avec des célébrités:

Le lundi avant l’accident, Woods a donné des cours de golf à des célébrités telles que Dwyane Wade, Jada Pinkett Smith et David Spade sur l’appareil photo pour le premier jour d’une séance photo et vidéo de deux jours pour Golf Digest et GOLFTV.

« Tiger a un partenariat à long terme avec Discovery pour développer du contenu exclusif pour GOLFTV et Golf Digest», a déclaré ce dernier à E! News dans un communiqué.« Il était en train de filmer sa dernière série avec nous lundi, ce qui le verra donner des cours à plusieurs célébrités, dont Jada Pinkett Smith, Dwyane Wade et David Spade. Il devait continuer à filmer avec nous mardi. «

23 février 2021: The Crash:

Conduisant en solo dans un Genesis GV80 2021, un SUV de luxe, Woods se dirige d’un complexe de Rancho Palos Verdes vers le Rolling Hills Country Club pour le tournage. Vers 7 h HP, par temps clair, alors qu’il descendait le long du sinueux boulevard Hawthorne – une scène fréquente d’accidents de voiture et où la limite de vitesse est de 45 mi / h, il perd le contrôle du véhicule.