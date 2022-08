Tiger Woods aurait approché pour rejoindre LIV Golf, a décliné l’offre et le chèque de 800 millions de dollars.

En ce moment dans le monde du golf, une guerre froide se déroule entre le PGA Tour et les LIV Golf Invitational Series. Bien sûr, dans la bataille, même dans les affaires, vous avez certaines choses dont vous avez besoin pour attirer les gens de votre côté de la table. Plus important encore, vous avez besoin d’argent et LIV est financé par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, ce qui signifie que l’argent est là. Selon ESPNLIV Golf a pu sécuriser les anciens grands champions Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Phil Mickelson et Brooks Koepka avec des contrats garantis d’une valeur comprise entre 100 et 200 millions de dollars, ainsi que des prix supplémentaires à chaque événement.

Tiger Woods aurait refusé 800 millions de dollars pour rejoindre LIV Golf.

Alors que le golf LIV a pu sécuriser d’autres anciens champions, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles ils avaient les yeux rivés sur la légende du golf Tiger Woods. Woods se serait vu proposer un contrat à 9 chiffres entre 700 et 800 millions de dollars, mais aurait refusé. Ces rumeurs ont été confirmées récemment lorsque le PDG de LIV a rejoint Fox News pour discuter de l’entreprise.

“Ce numéro était là avant que je ne devienne PDG”, a déclaré Norman à Fox News. “Écoutez, Tiger est un déménageur d’aiguilles, n’est-ce pas ? Donc, bien sûr, vous devez regarder le meilleur des meilleurs. Ils avaient initialement approché Tiger avant que je ne devienne PDG. Ce numéro est quelque part dans ce quartier.

Woods a critiqué LIV dans le passé et les joueurs rejoignant l’autre côté ont affirmé qu’ils avaient tourné le dos à la PGA, ce qui les avait même aidés à saisir l’opportunité. Tiger semble être fidèle au cœur, avec 800 millions de dollars en jeu, il n’y a pas beaucoup de gens qui diraient non.