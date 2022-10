Tiger Woods atteint un nouveau classement bas mais excite les fans au parcours Par-3

L’ancien numéro un mondial Tiger Woods, qui se remet de graves blessures à la jambe dans un accident de voiture en 2021, a chuté à un creux de carrière de 1 206e au classement mondial de golf publié lundi.

Le vainqueur majeur à 15 reprises, juste derrière le record de 18 remportés par Jack Nicklaus sur la liste de tous les temps, a chuté de sept places en dessous de sa pire note précédente, survenue en 2017 après une opération au dos.

Woods a passé un record de 683 semaines au sommet du classement mondial, mais a chuté après de nombreuses blessures au dos et aux jambes.

Woods a ravi les fans le week-end dernier en jouant son parcours de neuf trous par 3, The Hay at Pebble Beach, des publications sur les réseaux sociaux montrant ses talents de putter et de conducteur et en marchant également sur un terrain vallonné.

Woods, qui partage le record absolu de 82 triomphes sur le PGA Tour avec Sam Snead, n’a fait qu’un retour limité depuis qu’il a subi des blessures à la jambe en février 2021 dans un accident de voiture dans le sud de la Californie qui l’a laissé hospitalisé pendant des semaines et alité. Pendant des mois.

Il est revenu à la compétition en avril dernier dans le Masters après une mise à pied de 14 mois, terminant 47e après avoir parcouru 72 trous à Augusta National.

L’icône de 46 ans s’est retirée après trois manches au championnat PGA en mai à Southern Hills et a raté la coupe en juillet à St. Andrews lors du British Open lors de son dernier départ.

La spéculation a entouré quand Woods pourrait être assez bien pour jouer à nouveau, en grande partie autour de son événement caritatif sur invitation Hero World Challenge qui commence le 1er décembre aux Bahamas.

Il y avait 17 joueurs annoncés la semaine dernière pour le Challenge avec trois places ouvertes pour des exemptions, une potentiellement pour Woods s’il désirait jouer.

