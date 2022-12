Tiger Woods admet qu’il y a un risque de blessure supplémentaire en jouant avec son fils Charlie au PNC Championship – mais il s’en fiche | Nouvelles du golf

Entrevues, commentaires et analyses @ch_skysports







Tiger Woods n’a pas été en mesure de faire la lumière sur ses plans pour 2023

Tiger Woods refuse de laisser le risque d’une récupération prolongée d’une blessure l’empêcher de jouer aux côtés de son fils Charlie lors du championnat PNC de ce week-end.

Le champion majeur à 15 reprises s’est récemment associé à Rory McIlroy pour affronter Justin Thomas et Jordan Spieth dans The Match, marquant son premier aperçu du golf de compétition depuis juillet après avoir également raté le récent Hero World Challenge en raison d’une blessure au pied.

Woods a admis ne pas avoir le repos dont il avait besoin pendant qu’il soignait la fasciite plantaire, mais il ne semble pas être dissuadé par la menace de nouveaux revers en 2023.

“Vous savez, je m’en fiche un peu”, a-t-il dit. “Je pense qu’être là avec et aux côtés de mon fils est beaucoup plus important, et avoir la chance de vivre cette expérience avec lui est bien mieux que mon pied qui grince un peu.”

Tiger Woods dit avoir conseillé à son fils Charlie de copier le swing de Rory McIlroy plutôt que le sien !

Woods a suggéré plus tôt cette année qu’il serait sélectif en ce qui concerne son calendrier annuel, tel a été le retour exténuant de son accident de voiture menaçant sa carrière en février 2021.

Il a pu retourner dans son bien-aimé St Andrews pour peut-être la dernière fois de l’été lorsque le 150e Open s’est dirigé vers l’Écosse, où Woods n’a pas réussi à faire la coupe avant de recevoir un accueil émouvant alors qu’il remontait le green le 18.

Le joueur de 46 ans a également participé au Masters, terminant 47e, puis s’est retiré du championnat PGA après le troisième tour.

“J’ai joué plus cette année que je ne le pensais certainement au début de l’année”, a admis Woods. “J’espérais juste, comme je vous l’ai dit plus tôt, jouer le British Open à St Andrews. Mais j’ai eu la chance de jouer dans trois championnats majeurs. C’est donc bien, bien plus que ce à quoi je m’attendais avant le année. Donc ça a été positif.

Tiger Woods a félicité Rory McIlroy pour avoir exprimé son soutien au PGA Tour au milieu de la controverse entourant le LIV Golf Tour.

Woods a suggéré qu’il “peut s’entraîner, mais pas marcher” et ne s’est pas engagé sur ses plans pour la campagne 2023, réitérant qu’il devrait actuellement être autorisé à guérir son pied.

Il a poursuivi en soulignant l’importance de passer du temps avec son fils sur le parcours, où même lui ne se fait aucune illusion quant aux similitudes frappantes de style entre les deux.

“Pouvoir juste être avec mon fils à tout moment, vous savez, juste pour que nous ayons des moments de liaison père-fils, que ce soit à la maison ou il y a quelques années dans notre premier environnement compétitif”, a-t-il expliqué. “Ce sont des souvenirs et ce sont des choses dont nous parlons encore. Des coups qu’il a frappés, des coups que j’ai frappés. Mais il ne fait référence qu’aux mauvais que j’ai frappés.

“Mais je – vous l’avez tous vu. Il a fait son premier aigle ici. Ce sont donc des expériences dont je veux faire partie dans sa vie.

“Et il se trouve que nous avons eu beaucoup de choses à la maison, mais être à ses côtés, avoir été caddie pour lui dans des tournois juniors et lui apprendre essentiellement à jouer au golf, mais aussi lui donner des leçons de vie en cours de route.

“Mais malheureusement parfois, je comprends, c’est comme parler à un miroir. Mes petits commentaires intelligents me reviennent maintenant.”