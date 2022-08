Tiger Woods a rejeté 700 à 800 millions de dollars pour rejoindre LIV Golf Series, déclare le directeur général Greg Norman | Nouvelles du golf

Tiger Woods a critiqué l’échappée LIV Golf Series

Tiger Woods a refusé une somme de l’ordre de 700 à 800 millions de dollars (572 à 654 millions de livres sterling) pour rejoindre la série LIV Golf Invitational soutenue par l’Arabie saoudite, selon le directeur général du circuit séparatiste, Greg Norman.

Norman a déclaré à Fox News que l’offre avait été faite avant que l’Australien ne soit nommé chef de la série controversée, qui est financée par le Fonds d’investissement public saoudien.

L’interview, réalisée le week-end dernier lors de l’événement LIV Golf à Bedminster, NJ, a été diffusée lundi soir sur “Tucker Carlson Tonight”.

“Ce chiffre était là avant que je ne devienne PDG”, a déclaré Norman à propos du chiffre en dollars présenté à Woods. “Écoutez, Tiger est un déménageur d’aiguilles, n’est-ce pas ? Alors, bien sûr, vous devez regarder le meilleur des meilleurs. Ils avaient initialement approché Tiger avant que je ne devienne PDG. Ce nombre se situe quelque part dans ce quartier.”

Woods a maintenu son allégeance au PGA Tour sur le nouveau circuit.

S’exprimant lors de l’Open Championship en Écosse le mois dernier, Woods a déclaré: “Les joueurs qui ont choisi d’aller à LIV et d’y jouer, je ne suis pas d’accord. Je pense que ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont tourné le dos à ce leur a permis d’accéder à cette position.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Woods a fait une promenade émouvante dans le 18e trou à St Andrews pour une ovation debout après avoir raté la coupe au 150e Open Championship Woods a fait une promenade émouvante dans le 18e trou à St Andrews pour une ovation debout après avoir raté la coupe au 150e Open Championship

“Vous êtes juste payé beaucoup d’argent à l’avance et jouez quelques événements et jouez 54 trous. Ils jouent de la musique assourdissante et ont toutes ces atmosphères qui sont différentes.

“Je ne vois tout simplement pas en quoi cette décision est positive à long terme pour beaucoup de ces joueurs, surtout si l’organisation LIV n’obtient pas de points de classement mondial et que les grands championnats modifient leurs critères d’inscription aux événements.”

Woods a également tiré sur un Normand le mois dernier après que l’Australien n’ait pas été invité aux festivités célébrant le 150e Open Championship.

“Greg a fait des choses qui, à mon avis, ne sont pas dans le meilleur intérêt de notre jeu, et nous revenons probablement à l’endroit le plus historique et traditionnel de notre sport”, a déclaré Woods. “Je crois que c’est la bonne chose [to exclude him].”