Tiger Woods a refusé une offre de golf LIV de 700 à 800 millions de dollars américains: Norman

Tiger Woods a refusé une offre qui, selon Greg Norman, était “quelque part dans ce quartier” de 700 à 800 millions de dollars américains pour participer à la série LIV Golf financée par l’Arabie saoudite.

Lors d’une apparition sur Fox News avec Tucker Carlson diffusée lundi soir, Norman a confirmé ce qu’il avait dit au Washington Post dans une histoire il y a deux mois. Norman a déclaré au Post en juin que l’offre était “étonnamment énorme; nous parlons de neuf chiffres élevés”.

Woods est opposé à LIV Golf depuis la fin de l’année dernière, et il a prononcé ses commentaires les plus forts à l’Open britannique lorsqu’il a déclaré que les joueurs qui avaient pris l’argent financé par le fonds souverain saoudien avaient “tourné le dos” au PGA Tour qui a fait eux célèbres.

Quand une offre a été faite à Woods n’était pas claire.

“Ce numéro était là avant que je ne devienne PDG. Donc, ce numéro était là, oui”, a déclaré Norman dans l’interview de Fox News, qui a eu lieu dimanche au Trump National à Bedminster, New Jersey, où le troisième LIV Golf Invitational était tenu.

“Et, regardez, Tiger est un déménageur d’aiguilles et bien sûr, vous devez regarder le meilleur des meilleurs”, a déclaré Norman. “Donc, ils avaient initialement approché Tiger avant que je ne devienne PDG. Donc, oui, ce numéro était quelque part dans ce quartier.”

Divers rapports en provenance du Royaume-Uni ont indiqué que Phil Mickelson avait reçu une prime de signature de 200 millions de dollars, tandis que Dustin Johnson avait reçu 150 millions de dollars. Les terrains de 48 joueurs, qui jouent 54 trous sans coupe, offrent 25 millions de dollars en prix à chaque événement. Norman a annoncé un calendrier de 14 tournois pour l’année prochaine.

LIV Golf ne compte actuellement qu’un seul joueur – Johnson au 18e rang – parmi les 20 meilleurs au monde.

La source du financement a conduit à de vives critiques de la série et des acteurs qui se sont enrôlés, car elle est considérée comme une tentative de détourner l’attention de son bilan en matière de droits de l’homme et de ses liens avec les attentats terroristes du 11 septembre.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi sa tournée rivale avait provoqué un tel tollé parmi les fans de golf américains, Norman a répondu clairement : “Je ne sais pas.”

“Je m’en fous”, a déclaré Norman. “J’aime tellement le jeu et je veux développer le jeu de golf et nous, à LIV, voyons cette opportunité non seulement pour les hommes mais aussi pour les femmes.”

Le LIV Golf Invitational est interrompu pendant un mois pendant les éliminatoires de la FedEx Cup sur le PGA Tour, revenant le week-end de la fête du Travail à environ une heure à l’ouest de Boston, puis deux semaines plus tard dans la banlieue de Chicago.