Tiger Woods à la tête de la 6e et dernière équipe propriétaire de TGL

Tiger Woods, quinzième champion majeur, sera à la tête du groupe de propriété de la sixième et dernière équipe du TGL présenté par SoFi, la ligue de golf infusée de technologie qu’il a aidé à développer avec Rory McIlroy, a annoncé la ligue mardi.

TGR Ventures de Woods et David Blitzer, cadre supérieur de la société de capital-investissement Blackstone et co-associé directeur des 76ers de Philadelphie et des Devils du New Jersey, seront propriétaires du Jupiter Links Golf Club.

Woods est également le premier joueur ajouté à la liste de quatre joueurs du Jupiter Links Golf Club. Woods réside de longue date à Jupiter, en Floride.

“Grâce à son utilisation de la technologie, le TGL est une version moderne du golf traditionnel et, à terme, rendra le sport que j’aime plus accessible”, a déclaré Woods dans un communiqué. “Avoir l’opportunité non seulement de concourir, mais aussi de posséder une équipe pour représenter Jupiter est un prochain chapitre passionnant pour moi. Je m’attends à ce que Jupiter Links GC présente la culture du golf de ma ville natale alors que nous affrontons les meilleurs joueurs du monde.”

Woods, 47 ans, n’a pas participé au circuit de la PGA depuis qu’il s’est retiré après deux tours du Masters en avril. Le 19 avril, il a subi une intervention chirurgicale pour soigner une arthrite post-traumatique à la cheville droite causée par des blessures subies lors d’un accident de voiture en février 2021.

Le Dr Martin O’Malley du HSS Sports Medicine Institute de New York a effectué la procédure de fusion sous-talienne pour traiter l’arthrite causée par une fracture antérieure du talus et “a déterminé que l’opération était réussie”.

Le week-end dernier, Woods a été le caddie de son fils Charlie au championnat de golf junior Notah Begay III en Louisiane, marchant et portant son sac pendant 54 trous.

On ne sait pas quand Woods pourrait revenir au golf de compétition. Il organise le Hero World Challenge aux Bahamas, au profit de sa fondation, du 30 novembre au 30 décembre. 3. Au cours des trois dernières années, il a participé au championnat PNC avec son fils à Orlando, en Floride. Il est prévu du 14 au 17 décembre.

“Tiger Woods est l’un des athlètes les plus influents et emblématiques de l’histoire du sport, et je suis ravi de m’associer avec lui pour former Jupiter Links GC”, a déclaré Blitzer. “Le golf est un sport qui a prouvé sa capacité à rassembler les gens du monde entier, et je suis enthousiasmé par la portée et l’impact potentiels que nous pouvons avoir en tant qu’équipe et ligue.”

Selon TGL, Blitzer investit personnellement dans la franchise et il devient la première personne à détenir des actions dans cinq grandes équipes sportives nord-américaines. Outre les 76ers et les Devils, il détient également une participation dans les Cleveland Guardians, les Washington Commanders et Joe Gibbs Racing. Il est également propriétaire partiel de diverses équipes de football à travers le monde, notamment le Real Salt Lake de la Major League Soccer, les Utah Royals de la National Women’s Soccer League et le Crystal Palace de la Premier League.

La ligue, qui débutera en janvier 2024, sera composée de six équipes composées de quatre joueurs ; les matchs mettront en vedette trois golfeurs jouant pour chaque équipe dans un format de match-play sur un parcours virtuel avec un complexe de jeux courts. La saison inaugurale comprendra 15 matchs de saison régulière, suivis de demi-finales et de finales. Les matchs seront diffusés sur ESPN, ESPN2 et ESPN+.