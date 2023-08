Tiger Vs Pathaan : Salman Khan et Shah Rukh Khan sont prêts à commencer le tournage avec une scène cruciale

Tigre contre Pathaan: Même la plus petite mise à jour sur la superstar Shah Rukh Khan et Salman Khan Le film excite leurs fans, mais cette dernière mise à jour sur la façon dont le film va commencer rendra certainement l’attente encore plus difficile. Alors que les jours se rapprochent pour Tigre contre Pathaan, cette mise à jour sur la façon dont le film va commencer va ajouter encore plus d’excitation à votre montre. Les rapports de TOI affirment que le Tigre contre Pathaan le tournage débutera par une scène de confrontation dramatique entre les deux personnages, Pathan et Tigre. Siddharth Anand capturera l’essence du film, et c’est ainsi que l’histoire avancera.

Le buzz est que Shah Rukh et Salman commenceront le tournage du film en février de l’année prochaine, et ils auront tous deux une narration commune afin que les deux personnages soient synchronisés. Tiger Vs Pathaan verra pour la première fois les plus grandes stars indiennes ensemble dans un film à part entière, et c’est quelque chose qui n’a jamais été vu auparavant, ce qui rend le film encore plus spécial. Un aperçu de Tiger, alias Salman Khan, dans Pathaan a fait des ravages dans les théâtres, et les fans l’ont appelé la meilleure partie de la vedette de Shah Rukh Khan, donc l’excitation autour de Tiger Vs Pathaan est inimaginable.

Pour l’instant, Shah Rukh Khan se prépare pour Jawan, qui sortira le 7 septembre 2023, et l’avant-première du film a laissé les fans de superstars ravis de le revoir comme un méchant. Le film met en vedette la superstar du Sud Nayanthara comme sa principale dame et leur chanson romantique Chaleya ensemble, ils ont allumé l’écran et comment. Deepika Padukone sera vue dans une apparition, et les fans ont supposé qu’elle pourrait jouer le rôle de la mère de Shah Rukh Khan dans le film. Tout compte fait, cette année et l’année à venir sont dédiées aux deux superstars, puisque Tiger 3 va également sortir bientôt.