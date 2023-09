Tiger vs Pathaan Mise à jour MAJEURE : Shah Rukh Khan et Salman Khan donnent le feu vert au film de Siddharth Anand ; le tournage commencera à partir de CE mois-ci

L’année 2023 a commencé avec Pathaan Shah Rukh Khan investit les écrans. Le film qui a marqué son retour après une toute petite interruption est devenu le plus gros succès jamais réalisé. Le film a également fait une apparition de Tigre Salman Khan. Ce sont les deux plus grandes superstars de Bollywood et c’était mémorable pour leurs fans de les voir ensemble à l’écran après des siècles. Eh bien, pour tous ceux qui voulaient voir leur très cher Karan Arjun sur grand écran, voici une bonne nouvelle. Shah Rukh Khan et Salman Khan auraient donné leur feu vert au film de YRF Tigre contre Pathaan.

Tigre contre Pathaan est-ce que ça se passe effectivement ?

La dernière mise à jour sur Tigre contre Pathaan est que le film sera réalisé par Siddharth Anand et que les travaux de préparation sur celui-ci commenceront bientôt. Selon un rapport de Pinkvilla, une source a révélé au portail que le producteur Aditya Chopra a raconté le scénario séparément à Salman Khan et Shah Rukh Khan et que tous deux ont donné leur feu vert au projet. Le travail sur Tigre contre Pathaan débutera au mois de novembre 2023 et après une préparation minutieuse, les stars commenceront le tournage du projet au mois de mars 2024. Le script a été verrouillé et il semble que l’équipe soit assez confiante que Tigre contre Pathaan serait à la hauteur des attentes du public.

Alors que la nouvelle devenait virale, Tigre contre Pathaan a déjà commencé à être tendance sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) avec des fan clubs des deux stars exprimant leur immense enthousiasme.

Les derniers projets de Shah Rukh Khan et Salman Khan

Actuellement, Shah Rukh Khan profite de tout le succès apporté par son nouveau film. Jawan. Le film qui met également en vedette Nayanthara, Vijay Sethupathi, Deepika Padukone, Sanjay Dutt, Sanya Malhotra, Sunil Grover et bien d’autres a franchi la barre des Rs 400 crore avec ses collections nationales. Shah Rukh Khan attend maintenant avec impatience sa prochaine sortie Dunky qui sortira en salles au mois de décembre de cette année.

D’un autre côté, Salman Khan attend avec impatience la sortie de Tigre 3 qui met en vedette Katrina Kaif dans le rôle principal. Le film va sortir en salles pendant Diwali. Il est prévu que Tigre 3 s’ajoutera également à la liste des plus gros succès de 2023.

Vérifier Tigre 3 sortie de l’affiche ci-dessous :