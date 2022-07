Tiger survit miraculeusement à un fort courant de rivière, Twitter dit «Tiger Zinda Hai»

En 2019, l’Inde a reçu le Prix PNUE-Asie de l’application de l’environnement pour abriter près de 75 % de la population mondiale de tigres. L’officier forestier indien Ramesh Pandey de la réserve de tigres de Dudhwa a été commémoré pour sa contribution incessante à l’épanouissement des tigres. L’agent forestier utilise souvent les médias sociaux pour partager les progrès de la forêt de la réserve. Cependant, Ramesh Pandey et son équipe ont récemment rencontré une situation gênante lorsqu’ils ont repéré un tigre emporté par les forts courants de la rivière Gerua.

Comme l’a déclaré Pandey, le jeune tigre tentait de traverser la rivière lorsqu’il a été transporté par avion jusqu’au barrage de Girijapuri à Bahraich, dans l’Uttar Pradesh. L’officier et son équipe ont pu clairement voir que l’animal était en difficulté. L’événement a également été enregistré et partagé en ligne sur son compte Twitter vérifié. L’officier a déclaré: «Un jeune tigre a tenté de traverser la rivière Gerua le long du courant violent mais s’est envolé jusqu’au barrage de Girijapuri à Bahraich. Tiger avait l’air en difficulté.

Alors que l’équipe de sauvetage commençait à se préparer pour une mission de sauvetage, ils ont remarqué que le fort courant ne pouvait pas empêcher l’animal d’être complètement submergé dans la rivière. L’officier a souligné que les tigres sont aussi de grands nageurs. Utilisant sa propre force, le tigre a réussi à atteindre la forêt de Katerniaghat, qui fait également partie de la réserve de tigres de Dudhwa. Dans une vidéo ultérieure, Pandey a en outre montré comment le tigre est revenu au sol en toute sécurité.

Il a ajouté: “Cependant, le tigre étant un puissant et grand nageur, pouvait traverser la rivière à contre-courant et atteindre les jungles de Katerniaghat, qui fait partie de la réserve de tigres de Dudhwa.”

Bien qu’il ait été confirmé que le Tigre était de retour dans la jungle, une équipe de secours a tout de même suivi son chemin pour surveiller davantage son passage en toute sécurité. L’officier a affirmé qu’il est de la plus haute importance pour eux de patrouiller et de protéger la faune. Pandey a conclu: «L’équipe dirigée par Aakash Badhawan a surveillé le passage en toute sécurité du tigre et d’autres animaux sauvages pendant les périodes de forte inondation à Katerniaghat. La mousson dans le Teraï est une période difficile pour la protection et les patrouilles.

Dès que le clip a fait surface en ligne, les internautes en grand nombre ont loué les efforts des services forestiers indiens pour gérer l’ensemble de la situation. Un utilisateur a écrit : « Bon travail d’équipe… je vois un drone là-bas… bonne application de la technologie… », un autre a ajouté : « Soulagé de voir le tigre nager vers la sécurité ». Beaucoup ont également été stupéfaits de voir la force du tigre et ont déclaré: “Quelle créature puissante”. Un troisième a également ajouté une drôle de tournure de Bollywood à toute la situation et l’a appelé “Tiger zinda hai”. Jetez un oeil aux réactions ci-dessous:

La vidéo a été partagée sur le site de micro-blogging aux premières heures du vendredi 22 juillet.

