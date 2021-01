Mercredi, un tigre de l’Amour de 10 ans souffrant d’arthrite a subi une arthroplastie de la hanche dans un zoo près de Chicago, et son équipe chirurgicale est convaincue que la procédure ajoutera des années à sa vie.

Les vétérinaires du zoo de Brookfield ont noté que, comme les humains, les animaux développent régulièrement des problèmes dégénératifs dans leurs articulations en vieillissant. Lorsque la tigre, Malena, est arrivée au zoo l’année dernière, elle avait déjà reçu un diagnostic d’arthrite de la hanche et recevait des analgésiques.

«Nous espérons qu’en pratiquant la chirurgie maintenant, nous serons en mesure de vraiment maîtriser cette arthrite et de la garder à l’aise afin qu’elle puisse vivre une vie de bonne qualité pendant de nombreuses années», a déclaré le Dr Michael Adkesson, de la Chicago Zoological Society.

Le chirurgien orthopédiste Dr James Cook, de l’Université du Missouri, qui a dirigé l’équipe de chirurgie, a déclaré que la chirurgie de 6,5 heures était très difficile et a pris plus de temps que prévu. Mais il a dit que l’opération était un succès et que le tigre semblait avoir une amplitude de mouvement complète dans sa hanche après la procédure.

« Les six premières semaines sont cruciales, mais nous avons donné notre meilleur coup et sommes satisfaits du résultat », a déclaré Cook.

Un scanner a déterminé que les vétérinaires ne seraient pas en mesure de gérer la hanche du tigre et de la garder à l’aise sans effectuer une intervention chirurgicale.

Le fabricant de dispositifs médicaux basé en Floride, Arthrex, a utilisé les données de la tomodensitométrie de Malena pour concevoir, fabriquer et faire don d’un implant sur mesure spécialement conçu pour l’articulation de Malena, a déclaré Cook.

« Nous devons remplacer les deux parties, la balle et la douille, et nous devons le faire d’une manière vraiment mini-invasive afin de protéger sa musculature et lui donner les meilleures chances de récupération », a-t-il déclaré avant le chirurgie.

Malena n’est pas le premier tigre à subir une arthroplastie totale de la hanche. Les tentatives précédentes avec des conceptions d’implants non personnalisées chez un léopard des neiges, un guépard et un tigre en Allemagne ont eu un succès mitigé.

Selon Adkesson, la période postopératoire va être difficile en raison de la nécessité de garder Malena calme et calme.

« De toute évidence, d’un point de vue thérapeutique, nous ne pouvons pas entrer avec le tigre de la même manière que nous pourrions faire de la thérapie physique sur un chien ou un chat domestique », a déclaré le vétérinaire. « Mais notre personnel soignant a une relation merveilleuse avec ces animaux, et ils pourront la faire lever et bouger en lui demandant de venir dans différentes zones de l’enclos. »

Les tigres de l’Amour – également connus sous le nom de tigres de Sibérie – erraient autrefois en Russie et en Chine, mais sont maintenant en danger; Leur population à l’état sauvage est estimée entre 500 et 600 animaux.