Tiger Shroff s’inspire de Mirabai Chanu, soulève 140 kg lors de squats à la barre | Nouvelles des gens

Bombay: L’acteur de Bollywood Tiger Shroff a donné dimanche aux fans des objectifs de dynamophilie lors d’un entraînement cardio en soulevant 140 kg et en effectuant des squats avant d’haltères après avoir été inspiré par la victoire historique de Mirabai Chanu aux Jeux olympiques de Tokyo.

Prenant son compte Instagram, Tiger a donné aux fans un aperçu de son entraînement robuste alors qu’il se jetait sur le champion de la médaille d’argent. La vidéo le montrait dos à la caméra, enfilant un sweat à capuche bleu pâle qui se tenait à la taille avec une ceinture et l’associait à une paire de collants noirs.

Debout pieds nus devant un miroir alors qu’il transpirait, la star de « Baghi » gardait ses pieds écartés à la largeur des épaules devant un rack bar. Avec une barre placée sur sa clavicule, Tiger a saisi la barre avec ses mains et a gardé ses poignets vers l’avant, les paumes vers le haut pour permettre à ses coudes de se soulever vers l’avant.

Dans la légende, Tiger a écrit: « 140 kg et ça compte… Tellement inspiré pour devenir plus fort et dépasser mes limites grâce à #mirabaichanu quelle performance! allez équipe Inde! #tokyoolympics. » L’haltérophile Saikhom Mirabai Chanu a volé la vedette le premier jour des Jeux olympiques de Tokyo en cours alors qu’elle ouvrait le décompte des médailles de l’Inde samedi après avoir remporté une médaille d’argent dans la catégorie femmes 49 kg.

Chanu a soulevé un total de 202 kg (87 kg à l’arraché et 115 kg à l’épaulé-jeté) lors de ses quatre tentatives réussies dans la compétition. Sur le plan cinématographique, Tiger a terminé le premier programme de tournage pour la suite de son premier film de 2014, « Heropanti ».

‘Heropanti 2’ devrait sortir le 3 décembre de cette année. Outre Tiger, la suite mettra également en vedette Tara Sutaria dans le rôle principal. Le film est réalisé par Ahmed Khan, qui a également réalisé la dernière sortie de Tiger, ‘Baaghi 3’. La musique du film sera composée par AR Rahman, avec les paroles écrites par Mehboob. En dehors de cela, Tiger a également une gamme intéressante de films – « Baaghi 4 » et « Ganpath » avec Kriti Sanon dans le pipeline.