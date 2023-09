Tiger Shroff serait l’un des meilleurs héros d’action au monde, déclare Vikas Bahl, directeur de Ganapath

Pooja Divertissements Ganapath – Un héros est né prend de l’ampleur chaque jour qui passe. Suite à la publication des premières affiches de Shroff tigre et Kriti Sanon du film d’action futuriste, les créateurs ont taquiné le public avec une vidéo d’annonce pré-teaser qui a laissé les masses attendre avec impatience le thriller d’action tant attendu. Alors que le jour du teaser approche et que le buzz pour l’acteur est à son apogée, le cinéaste Vikas Bahl a partagé son point de vue sur la performance de Tiger Shroff dans le film et sur la manière dont la superstar de l’action a dépassé ses limites dans le film.

Faisant l’éloge de Tiger Shroff, Vikas Bahl a déclaré : « Pas seulement dans l’action, Tiger s’est surpassé dans tous les départements du divertissement. C’était un plaisir de voir autant de couches incroyables en tant qu’interprète. Tiger serait parmi les meilleurs héros d’action au monde. »

Regardez cette vidéo de Ganapath ici :

Cette déclaration du cinéaste Vikas Bahl suscite davantage d’attentes pour le film et nous rend impatients de voir le nouveau côté de Tiger Shroff dans le film. Le teaser très attendu du film sera dévoilé le 29 septembre 2023.

Pooja Entertainment présente ‘GANAPATH : A Hero Is Born en association avec Good Co., réalisé par Vikas Bahl et mettant en vedette Tiger Shroff, Kriti Sanon et Amitabh Bachchan. Le film est produit par Vashu Bhagnani, Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh et Vikas Bahl. . Le film devrait sortir dans le monde entier en hindi, tamoul, telugu, malayalam et kannada le 20 octobre 2023.