Tiger Shroff salue les fans pour avoir terminé sept ans à Bollywood

L’acteur de Bollywood, Tiger Shroff, qui a redéfini les suites d’action-danse dans le cinéma indien, a passé 7 ans dans l’industrie cinématographique samedi 22 mai.

Se remémorant ses sept années de voyage dans l’industrie cinématographique indienne jusqu’à présent, Tiger est devenu nostalgique de son premier film, ‘Heropanti’ avec Kriti Sanon, qui a également fait ses débuts à travers ce film à Bollywood.

Il a partagé: «En regardant en arrière dans le temps, je ne ressens rien d’autre que de la gratitude, pour toutes les expériences folles et l’amour que le public m’a apporté. Heropanti sera toujours un film vraiment spécial pour moi, et je veux juste remercier Sajid monsieur, Sabbir monsieur qui a cru en moi et aussi Kriti pour être l’une des meilleures co-stars avec qui ses débuts.

Exprimant sa gratitude à ses fans, l’acteur de «Guerre» a déclaré: «Quoi que je sois aujourd’hui, tout ce que j’ai accompli est dû à l’armée tigrée. Voici un grand cri et un gros câlin virtuel à tous, sans vous les gars, je ne suis rien!

Avec une solide gamme de films devant lui et un immense amour de la part des fans, appelés « Tigerians », Tiger est devenu l’un des acteurs les plus aimés de sa ligue. Outre ses films, ses séquences de danse et d’action; Tiger est également célèbre pour son physique ciselé qui inspire beaucoup de ses fans à se mettre en forme.

La star de 31 ans a récemment terminé le premier calendrier de tournage de la suite de son premier film de 2014, « Heropanti ». «Heropanti 2» est actuellement prévu pour sortir le 3 décembre de cette année. Outre Tiger, la suite mettra également en vedette Tara Sutaria dans le rôle principal.

Le film est réalisé par Ahmed Khan, qui a également réalisé la dernière sortie de Tiger, «Baaghi 3». La musique du film sera composée par AR Rahman, avec les paroles écrites par Mehboob. En dehors de cela, Tiger a également une gamme intéressante de films – «Baaghi 4», «Ganpath» avec Kriti Sanon dans le pipeline.