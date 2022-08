Tiger Shroff révèle s’il sort avec Akanksha Sharma après sa rupture présumée avec Disha Patani

Après que les récents reportages des médias aient suggéré que Tiger Shroff et Disha Patani aient rompu après leur relation de six ans, la rumeur disait que l’acteur de l’élève de l’année 2 sortait avec Akanksha Sharma, qui est devenu célèbre après avoir joué dans Jugnu, Badshah et Nikhita Gandhi. sensation virale l’an dernier.

Akanksha a également collaboré avec Tiger sur deux vidéoclips intitulés Casanova et I Am A Disco Dancer 2.0 dans lesquels leur chimie grésillante a été extrêmement appréciée. Récemment, lorsqu’on a demandé à Tiger s’il sortait réellement avec Sharma, il a dit à ETimes : “Ce n’est pas vrai” et n’a rien commenté sur sa séparation présumée avec l’actrice de Malang.

D’un autre côté, quand Akanksha a été interrogée sur ses rumeurs de relation avec le fils de Jackie Shroff, elle a dit à Michi Plus : « Tiger est un bon ami. Nous avons travaillé sur 3 projets ensemble. Je m’entraîne avec son équipe pour la danse et l’action. n’y a pas de vérité dans cette rumeur selon laquelle je serais en couple avec lui.

Et pour ajouter à la tournure de l’histoire, un récent rapport des médias a suggéré que Tiger et Disha sont toujours ensemble et qu’ils ne se sont jamais séparés. Le rapport a même ajouté que les rumeurs de rupture étaient en fait un coup de publicité pour la récente sortie de Disha, Ek Villain Returns. Une source a été citée disant à Pinkvilla : “Disha visite la maison de Tiger presque tous les jours. Elle passe sa journée avec lui et sa famille lorsqu’elle ne travaille pas et elle fait la même chose encore aujourd’hui. À tel point que le couple quitte la maison ensemble pour s’entraîner.”





Pendant ce temps, sur le front du travail, Tiger a le thriller d’action Ganapath face à Kriti Sanon dont la sortie est prévue cette année le 23 décembre, en conflit avec Cirkus de Ranveer Singh-Pooja Hegde et Joyeux Noël de Katrina Kaif-Vijay Sethupathi. Il sera également vu dans le film d’action de Shashank Khaitan, Screw Dheela, produit par Karan Johar.

D’autre part, Akanksha Sharma a fait ses débuts au cinéma dans le drame romantique en langue kannada de 2022 Trivikrama face à Vikram Ravichandran. Et Disha a la franchise d’action Yodha de Dharma Productions avec en tête d’affiche le film de science-fiction à gros budget Project K de Sidharth Malhotra et Nag Ashwin avec Amitabh Bachchan, Deepika Padukone et Prabhas dans son pipeline.