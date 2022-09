Tiger Shroff révèle qu’il a failli décrocher un rôle dans Spider-Man après avoir auditionné : “Je peux faire la plupart de ce que Spider-Man peut faire”

Tiger Shroff a toujours laissé ses fans stupéfaits avec ses cascades casse-cou et ses séquences d’action depuis qu’il a fait ses débuts avec Heropanti. On le voit souvent afficher ses capacités de danse et son corps maigre. Il est ceinture noire de taekwondo et a également étudié d’autres arts martiaux. Tiger a récemment révélé qu’il avait failli décrocher un rôle dans Spider-Man après avoir auditionné pour le film.

“J’avais auditionné pour Spider-Man, je leur avais envoyé mes cassettes et ils étaient assez impressionnés. Je leur ai dit que je vous ferais économiser beaucoup d’argent sur vos effets visuels parce que je peux faire la plupart de ce que Spider-Man J’étais sur le point d’en faire partie », a déclaré Tiger lors de son entretien avec Connect FM.

Tiger a également parlé de ses aspirations hollywoodiennes et a déclaré que les Occidentaux semblaient intéressés par ses capacités physiques. Il estime également qu’il n’y a pas eu de croisement Bollywood-Hollywood depuis Jackie Chan. Il pense qu’il n’y a personne de son âge qui puisse devenir le héros du genre action.

“J’ai eu le privilège de rencontrer beaucoup de gens estimés de là-bas, et ils semblent très intéressés par ce que je fais. Depuis Jackie Chan, il n’y a pas eu de héros d’action croisé, en soi, dans cet espace. au moins. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un dans ma catégorie d’âge en ce moment, en termes de genre de héros d’action “, a-t-il déclaré.

Après la débâcle d’Heropanti 2, Tiger est maintenant de retour à faire ce pour quoi il est connu – acrobaties, back-flips et cascades à indice d’octane élevé pour son prochain film Screw Dheela, réalisé par Shashank Khaitan. Le film a été produit par Dharma Productions et est la sixième collaboration de Shashank avec le studio.

Il retrouvera également sa co-vedette de Heropanti Kriti Sanon dans Ganapath, réalisé par Vikas Bahl. Il a également aligné Bade Miyan Chote Miyan avec Akshay Kumar, qui sera réalisé par Ali Abbas Zafar.