Tiger Shroff rend hommage au « roi de la pop » Michael Jackson à l’occasion de son 12e anniversaire de décès

L’acteur Tiger Shroff s’est rendu sur son compte Instagram pour rendre hommage au «roi de la pop» Michael Jackson à l’occasion de son douzième anniversaire de décès. Tiger est bien connu pour ses mouvements de danse et a souvent parlé de la forte influence de Jackson sur lui. En hommage, Tiger a partagé une photo et l’a légendé, « Rest in power a choisi un », avec un cœur et un roi emoji avec une photo de son idole. Il a posté une autre histoire où Tiger lui-même danse sur les airs de Jackson et exécute ses pas de signature.

Chanteur, danseur, auteur-compositeur et l’une des plus grandes icônes mondiales du divertissement, Jackson est décédé d’un arrêt cardiaque déclenché par une overdose de propofol le 25 juin 2009.

Jackson est né à Gary, dans l’Indiana, le 29 août 1958. On se souvient de lui pour des morceaux comme « Beat It », « Billie Jean », « Smooth Criminal », entre autres. Son album « Thriller » reste de loin l’album le plus vendu de tous les temps avec 47,3 millions de ventes. Le mouvement de danse du clip est toujours copié et rejoué par beaucoup.

Tiger a déjà joué le rôle d’un fanatique de Michael Jackson dans « Munna Michael » de Sabbir Khan. Sur le plan professionnel, le prochain projet de Tiger est « Heropanti 2 », une suite de son premier film, « Heropanti » de 2014. Avec également Tara Sutaria, le film devrait sortir le 16 juillet 2021.