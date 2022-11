Tiger Shroff réagit à Jackie Shroff, Sunny Deol, l’acteur à venir de Sanjay Dutt Baap, dit “khatammm…”

Mithun Chakraborty, Sunny Deol, Jackie Shroff et Sanjay Dutt se réunissent avec l’acteur Baap (titre provisoire), et le premier regard sur le film a laissé les fans d’action en redemander. Le prochain ensemble multi-stars est dans la lignée de The Expandables de Sylvester Stallone, car il a ramené les icônes d’action des années 80.

Mercredi, le casting principal a dévoilé son look avec une affiche fixe. Sur la photo, les quatre mecs posaient comme les badass boys originaux. Dans l’affiche d’annonce, les quatre acteurs sont vus assis côte à côte. Sunny semble être un prisonnier en tenue orange et blanche. Sanjay porte un t-shirt noir, un jean et une veste marron. Jackie Shroff, quant à elle, porte son mouchoir signature. Mithun Da porte une chemise sombre, un jean, une veste marron sans manches et un béret vert.

Aujourd’hui, les noms des personnages de ces acteurs ont été divulgués. Leurs noms vous donneront certainement un fort sentiment de nostalgie. Dans le prochain film, Jackie joue Jaikishan (son vrai nom), Sanjay joue Ballu (son nom de personnage de Khalnayak), Sunny joue Arjun (l’un de ses personnages les plus célèbres) et Mithun joue Yeda Bhagat.

Découvrez les affiches







Les fans fidèles des vétérans deviennent gaga sur les affiches. Les cinéphiles les saluent comme les fanfaronnades OG, et parmi eux se trouve le fils de Jackie, Tiger Shroff. La star de War a partagé le premier regard sur ses histoires Instagram et a donné sa réaction honnête en disant : “Tue papa @apnabhidu. Khatammm bc.”

Voici la réaction de Tiger au futur acteur de papa







Selon les rapports, le film est un drame d’action. Vivek Chauhan dirigerait le film. Ahmed Khan produit le projet. Sunny Deol et Jackie Shroff avaient déjà collaboré au blockbuster Tridev (1989). Sanjay et Jackie ont également travaillé auparavant à Khal-Nayak.

