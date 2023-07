Tiger Shroff, Rashmika Mandanna et d’autres célébrités qui aiment l’anime obtiennent leur propre avatar d’anime avec Anime Lens de Snapchat [Exclusive]

Animé est très populaire en Inde. Non seulement les masses, les célébrités populaires de Bollywood, les influenceurs des médias sociaux et les YouTubers sont également de grands fans d’Anime. C’est un style d’animation cinématographique et télévisuelle japonaise. L’attrait visuel d’Anime est très fort et esthétiquement agréable et, par conséquent, tout le monde souhaiterait dans son cœur obtenir une version animée d’eux-mêmes. Et si vous êtes un fan d’Anime, il n’y a aucun moyen que vous ne vouliez pas vérifier votre personnage d’Anime. Eh bien, c’est possible maintenant et c’est grâce à Snapchat. Oui, tu l’as bien lu.

Snapchat présente l’objectif Anime

Snap présente une lentille AI générative appelée « Anime » alimentée par l’apprentissage automatique qui permet aux Snapchatters de créer des images stylisées d’eux-mêmes en tant que personnage d’anime. N’est-ce pas merveilleux ? L’objectif vous invitera à prendre un selfie en appuyant sur le bouton « Appuyer sur l’écran ». Il vous suffit d’appuyer sur l’écran et de rester immobile pour que l’appareil photo Snapchat puisse opérer sa magie. En moins d’une minute, l’IA générative vous servira une version ‘Anime’ de vous-même unique à votre apparence et à votre environnement immédiat. Et attendez la meilleure partie. Le fan d’anime en vous peut prendre autant de photos que vous le souhaitez. L’objectif ne fournira jamais deux fois le même résultat. Partagez un Snap du produit fini ou enregistrez une vidéo de votre transformation à partager directement avec vos amis ou sur Spotlight.

Les Lenses alimentées par l’IA générative rejoignent la suite d’outils d’IA disponibles sur Snapchat, y compris My AI, notre chatbot alimenté par l’IA. L’objectif Anime est disponible dans le monde entier pour les Snapchatters sur iOS et Android et peut être trouvé dans le carrousel d’objectifs de Snapchat, en recherchant « Anime » dans Lens Explorer ou en scannant le Snapcode.

Les célébrités de Bollywood ont inspiré les personnages d’Anime

En Inde, il y a tellement de célébrités indiennes qui sont des fans d’Anime comme Tiger Shroff, Disha Patani, Rashmika Mandanna et plus encore. En fait, Tiger Shroff a récemment rejoint la famille Crunchyroll pour diffuser encore plus l’Anime en Inde. Tiger est une icône de la jeunesse et, par conséquent, il s’est associé pour renforcer la culture Anime dans le pays. Même Rashmika Mandanna est une fan d’anime et ses favoris incluent Naruto, Sakura, Bleach pour n’en nommer que quelques-uns. Disha aime Naruto, Dragonball Z, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer et Attack on Titan pour n’en nommer que quelques-uns.

Découvrez les photos des versions Anime de Tiger, Rashmika, Disha et Raftaar ici :

Quand obtenez-vous vos versions animées sur Snapchat ?